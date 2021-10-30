Fragmanla ortaya çıktı iki dizi resmen birleşiyor! TV8 ve TRT1'den dar alanda kısa paslaşmalar!

Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere geçen sezonun final bölümünde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, Kırmızı Oda dizisine yine aynı karakterle konuk olmuştu. Bu kez benzer olayın bir farklısı yaşanacak. Bu kez Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 2 Kasım Salı günü yayınlanacak olan 45. bölümünde konuk olarak yer alacak. İki dizinin arasındaki bu gelişmeler kulislerde iki dizi birleşiyor iddialarının sık sık konuşulmasına neden oldu.

FLAŞ GELİŞME

Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle, cuma günleri TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.