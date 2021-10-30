Hem yeni aile katılacak hem de ayrılıklar yaşanacak! Gönül Dağı'nda gidişatı baştan aşağı değiştirecek 7 transfer!

Gönül Dağı'nda altı isimle birlikte 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle ön planda yer aldı. Sezon başlangıcında Gönül Dağı'nda yaşanan iki veda izleyicilere büyük bir şok yaşatmıştı. Sevilen dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yayınlandığı günler merakla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etmesiyle birlikte yedi yeni isim katıldı. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sezon sonu diziden ayrılırken sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskikent'de gerçekleştirilen dizinin ekibine yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından 7 yeni ünlü isim katıldı.
BU SEZON KATILANLAR
Serkan Kuru
Buse Orcan
Burak Haktanır
Cihat Süvarioğlu
Erdal Cindoruk
Gülhan Tekin
AYRILANLAR
Cemre Melis Çınar
Utku Ateş
GÖNÜL DAĞI'NDA YENİ İSİMLER!
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.