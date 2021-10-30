Beklenen isim yuvaya apar topar geri dönecek! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızına teklif götürüldü!

Her bölüm heyecanı giderek artıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinden geçen sezon ayrılan isme yapım şirketi TİMS&B Productions tekrar teklif götürüldü. Dizilerin yeni sezonları başladı ve ünlü isimler kadroya dahil oluyor. Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Vahide Perçin'in yeni projesi heyecan yaratacak. Çukurova'dan ayrıldıktan sonraki 10 aylık süreçte herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncunun yeni projesi netleşti. Dokuz aylık süreçte kendisine teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Vahide Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B ile anlaştığı konuşuluyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.