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    • Magazin
    • 31.10.2021 09:05
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    • 31.10.2021 09:06
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    EDHO 200. bölüm 2. fragmanı: Canını dişine takıp koca masayı dağıtacak! Hasmının çetelesini tutuyor!

    200. bölüm ilk fragmanı büyük heyecan yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'a pusu kurulup kafasından vurulduğu sahne ve ardından Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde "İlyas'ımı öldürdüler" diyerek feryat etmesi herkesi üzdü. Özellikle İlyas'ın ölümünün gösterildiği sahne dizinin izleyicilerini ikiye böldü. İzleyiciler fragmanın altına yorumlar yaparak İlyas'ın aslında ölmediğini ifade ederken kimisi de bu durumun gerçek olduğunu savundu. Yaşanan tüm bu gelişmeler EDHO 200. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş bir nebze daha artmasına neden oldu. Yeni bölüm tarihi ise henüz duyurulmadı.

    takvim.com.tr
    EDHO 200. bölüm 2. fragmanı yayında mı?

    İlyas bu kez sert kayaya çarptığı EDHO 200. bölüm ilk fragmanın ardından 2. fragmanında neler olacağı merak konusu oldu. Yeni bir masa kurma girişimi ve İlyas Çakırbeyli'nin buna koyduğu tepki, onu tüm herkesin hedefi haline getiriyor. Cezaevinde olduğu için gelişmelere ancak uzaktan müdahil olabilen Hızır, İlyas'ın çok doğru bir hamle yaptığını ifade ederken yaşanan bir kayıp şok edecek. İlk fragmanın son sahnelerinde cezaevinde olan Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ımı öldürdüler" sözleri kahreden anlardan oldu. İzleyiciler bu gelişmelerin akabininde EDHO 200. bölüm 2. fragmanını heyecanla bekliyor. Ancak henüz yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.

    ÇOK KONUŞULACAK VEDA

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

    YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER

    Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

    200. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

    Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer.

        Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar.

        İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

        İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

            Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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            Haberler Magazin EDHO 200. bölüm 2. fragmanı: Canını dişine takıp koca masayı dağıtacak! Hasmının çetelesini tutuyor!
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