EDHO 200. bölüm 2. fragmanı: Canını dişine takıp koca masayı dağıtacak! Hasmının çetelesini tutuyor!

İlyas bu kez sert kayaya çarptığı EDHO 200. bölüm ilk fragmanın ardından 2. fragmanında neler olacağı merak konusu oldu. Yeni bir masa kurma girişimi ve İlyas Çakırbeyli'nin buna koyduğu tepki, onu tüm herkesin hedefi haline getiriyor. Cezaevinde olduğu için gelişmelere ancak uzaktan müdahil olabilen Hızır, İlyas'ın çok doğru bir hamle yaptığını ifade ederken yaşanan bir kayıp şok edecek. İlk fragmanın son sahnelerinde cezaevinde olan Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ımı öldürdüler" sözleri kahreden anlardan oldu. İzleyiciler bu gelişmelerin akabininde EDHO 200. bölüm 2. fragmanını heyecanla bekliyor. Ancak henüz yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.

ÇOK KONUŞULACAK VEDA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.