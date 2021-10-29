Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanı: Boyun devrilsin senin! Gazeteye verdiği ilandan sonra Demir...

Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam 110. bölümüyle ekranlardaydı. Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı bölümdee Züleyha, Demir'den boşanacağını gazeteye verdiği ilanla duyurdu. Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini kesti. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı. Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yarattı. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini aldı ve iki arkadaşın arası açıldı. Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm fragmanı ise bölüm biter bitmez yayınlandı.

ZÜLEYHA DEMİR'DEN BOŞANMAK İSTİYOR!

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.