Temizlik takıntısıyla ünlü olan Kadir Ezildi estetikli çıktı! Eski haliyle şimdiki halinin alakası yok

Sen de mi be Kadir! Temizlik takıntısı sayesinde ünlü olan Kadir Ezildi de estetikli çıktı görenler inanamadı! Bir sen eksiktin... emizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başaran Kadir Ezildi'nin estetikli olduğu ortaya çıktı, sosyal medya bu işe şaştı kaldı. Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor, nereli? İşte Kadir Ezildi hakkında merak edilenler ve estetiksiz hali.