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    • Magazin
    • 29.10.2021 19:01
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    • 29.10.2021 19:29
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    29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?

    Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın final günü gelip çattı. Bugün 5 yarışmacıdan birisi 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Birinci ise hafta genelinde yapılan puanlamalar neticesinde açıklanıyor. Programı ekranları başında heyecanla takip eden izleyiciler Yemekteyiz'in hafta birincisini büyük bir heyecanla araştırılıyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal birinciyi açıklayacak. Peki, 29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? İşte merak edilenler...

    29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?

    Televizyon ekranlarının en sevilen yarışma programlarından birisi olan Yemekteyiz'de bugün haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılardan birisi yapılan puanlamalar neticesinde birinci olacak ve 15 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu kapsamda programı ekranları başında takip edemeyen seyirciler haftanın birincisini araştırıyor. Peki, 29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? İşte detaylar...

    29 EKİM YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

    Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi açıklandı. Birinci olan yarışmacı Zuhal Topal tarafından Gönül Hanım olarak duyuruldu.

    İşte programın bu haftaki yarışmacıları ve puan durumu;

    YARIŞMANIN İLK GÜNÜ PUAN DURUMU

    25 Ekim Pazartesi Zuhal Topal'la Puanları (Rojda Candan)

    Ali Akbaş 6

    Ali Fuat Çavuşoğlu 5

    Gönül Çendik 7

    Canan Kargı 5

    Zuhal Topal 7

    TOPLAM: 30

    HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

    Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olmaya devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları şu isimlerdir;

    Rojda

    Canan

    Gönül

    Ali Fuat

    Ali

        YEMEKTEYİZ HAKKINDA

        Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.

        Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.
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