Televizyon ekranlarının en sevilen yarışma programlarından birisi olan Yemekteyiz'de bugün haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılardan birisi yapılan puanlamalar neticesinde birinci olacak ve 15 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu kapsamda programı ekranları başında takip edemeyen seyirciler haftanın birincisini araştırıyor. Peki, 29 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? İşte detaylar...

29 EKİM YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi açıklandı. Birinci olan yarışmacı Zuhal Topal tarafından Gönül Hanım olarak duyuruldu.

İşte programın bu haftaki yarışmacıları ve puan durumu;