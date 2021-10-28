Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.10.2021 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2021 10:51
    ABONE OL

    Üç Kuruş'a gelsin diyenler sinirden saç baş yolacak! Çukur asıl şimdi karışır! Tek çırpıda silip attı!

    İçerde ve Çukur dizisinin yerine geçmesi beklenen Üç Kuruş dizisinin ilk bölüm tarihi Show TV tartafından duyuruldu. Çukur gibi yine Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısında olacak dizi önümüzdeki hafta pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Tanıtımları merakla izlenen Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında yerini çoktan aldı. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden olacak. Aras Bulut İynemli'nin de dizide olması bekleniyordu ancak ünlü oyuncu yeni projesinin bir film olduğunu duyurdu.

    Üç Kuruş’a gelsin diyenler sinirden saç baş yolacak!

    Show TV ekranlarına bomba gibi bir giriş yapacak olan Üç Kuruş dizisinin ilk bölümü 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda yerini alacak. Üç Kuruş dizisinin aynı kanal ve aynı saatte yayınlanacak olması nedeniyle İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor yorumları yapılıyor. Üstelik dizinin kadrosunda Çukur dizisinde oynayan pek çok ünlü isim rol alacak. Ercan Kesal (İdris Baba) ve Mustafa Kırantepe (Medet) bu isimler arasında yer alıyor. Ancak Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli'nin rol almayacağının netleşmesi seyircileri üzdü. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizide heyecan tavan yapacak.

    İÇERDE VE ÇUKUR'A YENİ VELİAHT

    Ay Yapım'ın İçerde ve Çukur dizilerinin ardından pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, yeni dizisi Üç Kuruş izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. Tanıtımları yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları belli oluyor.

    ÇUKUR'DAN İSİMLER DE VAR

    Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında.

    EKİN KOÇ GELİYOR

    Ayrıca Uyanış Büyük Selçuklu'da Ahmed Sencer karakteriyle büyük beğeni toplayan ve geçen sezon sonu projeden ayrılan Ekin Koç dizinin başrollerinden olacak.

        Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç performansıyla diziye farklı bir hava katacak.

        HERKES ONU BEKLİYORDU...

        Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.

        Aras Bulut İynemli'den müjde: ''Hayatımın rolü olacak''

        OYUNCULARI

        Dikkat çekeceği konular ve çarpıcı hikayesiyle Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

            KONU

            Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

            Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Alec Baldwin ilk kez konuştu
            Haberler Magazin Üç Kuruş'a gelsin diyenler sinirden saç baş yolacak! Çukur asıl şimdi karışır! Tek çırpıda silip attı!
                SON DAKİKA