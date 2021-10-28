Üç Kuruş'a gelsin diyenler sinirden saç baş yolacak! Çukur asıl şimdi karışır! Tek çırpıda silip attı!

Show TV ekranlarına bomba gibi bir giriş yapacak olan Üç Kuruş dizisinin ilk bölümü 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda yerini alacak. Üç Kuruş dizisinin aynı kanal ve aynı saatte yayınlanacak olması nedeniyle İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor yorumları yapılıyor. Üstelik dizinin kadrosunda Çukur dizisinde oynayan pek çok ünlü isim rol alacak. Ercan Kesal (İdris Baba) ve Mustafa Kırantepe (Medet) bu isimler arasında yer alıyor. Ancak Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli'nin rol almayacağının netleşmesi seyircileri üzdü. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizide heyecan tavan yapacak.

İÇERDE VE ÇUKUR'A YENİ VELİAHT

Ay Yapım'ın İçerde ve Çukur dizilerinin ardından pazartesi günleri Show TV'de yayınlanacak, yeni dizisi Üç Kuruş izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor. Tanıtımları yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları belli oluyor.