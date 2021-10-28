Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı: Öcünü alıp yargı dağıtacak! Göğe yere ve ikisi arasındaki her şeye ant olsun!

8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'dan yeni bir fragman daha geldi. Geçen sezon Uyanış Büyük Selçuklu olarak Sultan Melikşah dönemini anlatan proje bu sezon zamanda geriye giderek Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan olayları ele alacak. Bilindiği üzere projenin oyuncu kadrosu başta olmak üzere her şeyi değişiklik yaşandı. Dizinin kadrosunda Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut gibi isimler dikkat çekmeyi başardı.
ŞOK AYRILIK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.
O İSİM GERİ DÖNDÜ
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.
İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK
Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.