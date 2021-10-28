Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı: Öcünü alıp yargı dağıtacak! Göğe yere ve ikisi arasındaki her şeye ant olsun!

8 Kasım Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'dan yeni bir fragman daha geldi. Geçen sezon Uyanış Büyük Selçuklu olarak Sultan Melikşah dönemini anlatan proje bu sezon zamanda geriye giderek Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan olayları ele alacak. Bilindiği üzere projenin oyuncu kadrosu başta olmak üzere her şeyi değişiklik yaşandı. Dizinin kadrosunda Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut gibi isimler dikkat çekmeyi başardı.

ŞOK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.