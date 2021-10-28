Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Metecan James Birsen mi? Açıklama geldi...

Metecan James Birsen ve Selin Ciğerci hakkında bomba iddialar magazin gündeminde konuşuluyor. Gökhan Çıra ile yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin gönlünü basketbolcu Metecan Birsen'e kaptırdığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Metehan Birsen'den ilk açıklama geldi. Peki, Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Metecan James Birsen mi? İşte tüm gelişmeler!
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz ay sürpriz şekilde tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu iddia edilmişti.
"DENEME AŞAMASINDAYIZ"
Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci, şunları söylemişti:
"Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor...
"Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şu an için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Selin Ciğerci'nin, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti.
Akay, "Başarılı basketbolcunun kariyeri nedeniyle korktuğu bu ilişkiyi, iki taraf da yalanlayacak belki ama kaynağım çok sağlam ve eminim kısa sürede bu ikili basına yakalanacak" ifadelerini kullanmıştı.