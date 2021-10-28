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    • Magazin
    • 28.10.2021 14:36
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    • 28.10.2021 14:36
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    Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Metecan James Birsen mi? Açıklama geldi...

    Metecan Birsen hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra ile evliliğine son veren Selin Ciğerci'nin aşk hayatı hakkında yeni gelişmeler magazin gündemine bomba gibi düştü. Selin Ciğerci ile basketbolcu Metecan James Birsen'in aşk yaşadığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından James Birsen'den aşk iddialarına ilişkin ilk açıklama geldi. Peki, Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Metecan James Birsen mi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Metecan James Birsen ve Selin Ciğerci hakkında bomba iddialar magazin gündeminde konuşuluyor. Gökhan Çıra ile yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin gönlünü basketbolcu Metecan Birsen'e kaptırdığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Metehan Birsen'den ilk açıklama geldi. Peki, Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Metecan James Birsen mi? İşte tüm gelişmeler!

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz ay sürpriz şekilde tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu iddia edilmişti.

    "DENEME AŞAMASINDAYIZ"

    Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci, şunları söylemişti:
    "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor...

    "Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şu an için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."

    Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Selin Ciğerci'nin, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti.

    Akay, "Başarılı basketbolcunun kariyeri nedeniyle korktuğu bu ilişkiyi, iki taraf da yalanlayacak belki ama kaynağım çok sağlam ve eminim kısa sürede bu ikili basına yakalanacak" ifadelerini kullanmıştı.

        METECAN BİRSEN'DEN CEVAP GELDİ! "HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

        Hakkında çıkan haberlerin ardından 26 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanlarken, hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

        "Hakkımda çıkan ve bir çok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır..."

        "Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberler üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum."

        METECAN BİRSEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Metecan James Birsen, 06 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eskiden Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko takımında oynamış Türk basketbolcu. 2.05 boyundaki oyuncu uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev almaktadır.

        İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan Birsen, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle bu günlere geldi. 2011-12 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer alan Metecan, 2.05 boyunda ama daha da uzaması beklenmektedir. Uzun kolları, hızlı ayakları, ribaunt hakimiyeti ile dikkatleri çeken 19 yaşındaki oyuncu, kendisine Emir Preldzic'i örnek aldığını söylese de, ondan daha iyi olmak istediğini de dile getirmektedir.

        1995 Doğumlu Avrupalı oyuncular arasında Kenan Sipahi ile beraber en çok gelecek vadeden oyuncular arasındadır. Boyuna oranla çok iyi bir top hakimiyetine sahiptir. Yüzdeli şut atabilen, saha görüşü iyi, gelişmiş pas yeteneğine sahip bir basketbolcudur.

        Fenerbahçe Ülker Genç Takımı, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde Lietuvos Rytas'a yenilirken turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülünü Metecan Birsen kazandı. Turnuvada çıktığı 4 maçta 20.7 sayı, 5.7 ribaunt ve 4.25 asist ortalamaları ile oynayan Metecan, NBA gözlemcileri tarafından takibe alındı. 2014 yazında Fenerbahçe Ülker tarafından Eskişehir Basket'e bir yıllığına kiralandı. 23 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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