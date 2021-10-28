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    • Magazin
    • 30.10.2021 10:37
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    • 30.10.2021 10:38
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    Masterchef Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya kanlı bıçaklı oldu Danilo Zanna gidicekti o gidiyor! Araya para girdi 'ya o ya ben'

    Masterchef hakkındaki iddialar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... Daha önce yarışmacılar arasındaki kavgaları pek sık duyduk ve gördük ancak bu kez birbirine giren yarışmacılar değil, jüri üyelerinin ta kendileri. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Masterchef'te krizin boyutu hayli büyük. 4 sezondur kesintisiz olarak omuz omuza çalışan Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun kanlı bıçaklı olduğu, Mehmet Şef'in rest çektiği hatta Somer Sivrioğlu'nun sezon bitmeden Masterchef'ten ayrılacağı iddia edildi. İşte TV 8'deki derin çatlağın detayları...

    Masterchef jüri üyeleri birbirine girdi!

    Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya papaz oldu mevzu derin! Danilo Zanna gidecekti Somer Şef'e kibarca bay bay... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef 2021'de kriz çıktığı iddia ediliyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te kriz çıktı. Krizin odağındaki iki isim ise Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu. İddialar doğruysa Masterchef seyiricisi Somer Şef'e elveda diyecek...

    Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun, bir maaş krizi yüzünden birbirine girdikleri iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kulis bilgisine göre Mehmet Yalçınkaya, muhasebenin kapısına kadar dayandı.

    İddialara göre; Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden, kendisinin ise Türk Lirası üzerinden maaş almasına sinirlenen Mehmet Şef, alınan maaşları görünce yapıma rest çekti.
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            Haberler Magazin Masterchef Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya kanlı bıçaklı oldu Danilo Zanna gidicekti o gidiyor! Araya para girdi 'ya o ya ben'
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