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    • Magazin
    • 27.10.2021 23:47
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    • 27.10.2021 23:47
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    Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı: Acısını iliklerine kadar hissediyor! Geri dönüşü olmayan yola girecek

    3 sezonluk macerasını tüm hızıyla sürdüren Kuruluş Osman'da Osman Bey, ittifakı dağıtmak üzere harekete geçti. Zekice bir oyun kuran Osman Bey, Papaz Gregor’a Tekfur Rogatus’un asıl yüzünü gösterdi. Askerleriyle birlikte obadan kaçtığını düşündüğü Papaz Gregor’u teslim almak için belirlenen buluşma yerine giden Tekfur Rogatus, Osman Bey’in tuzağına düştüğünden habersizdi. Anselmo liderliğindeki Katalan savaşçılar, Söğüt’ten dönen Kayı Obası kafilesine saldırdı. Kayı alpleri ve hatunları saldırıya kahramanca direnirken, Bala Hatun’un yaralanması yürekleri dağladı. Bölümün ardından seyirciler Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanında neler olacak?

    Yeni sezonuyla yine zirveyi kimselere kaptırmayan Kuruluş Osman'da bu hafta Bala Hatun'un yaralanması ve Osman Bey'in düşmanlarının planlarını tek tek bozması heyecan yarattı. Tuzağa düşün Bala Hatun karnına aldığı darbeyle yere yığıldı. Bala Hatun'un ilk sözleri "Evladım" oldu. Bala Hatun'un zor duruma düştüğünü gören Malhun Hatun derhal yetişti ve Bala Hatun'u kurtardı. Papaz Gregor'la görüşerek Tekfur Rogatus'un asıl olarak kutsal emanetin peşinde olduğunu söyleyen Osman Bey, bu iddiasını ispatlamak için zekice bir oyun kurdu. 68. bölümün ekranlarda bitmesinin ardından Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı.

    OSMAN BEY ÖYLE BİR OYUN KURDU Kİ!

    Tekfuların birliğini dağıtmak için zekice bir oyun kuran Osman Bey, Papaz Gregor'a Tekfur Rogatus'un asıl yüzünü gösterdi. Papaz Gregor'la görüşerek Tekfur Rogatus'un asıl olarak kutsal emanetin peşinde olduğunu söyleyen Osman Bey, bu iddiasını ispatlamak için zekice bir oyun kurdu. Papaz Gregor'u Söğüt'e gönderip Tekfur Rogatus'a ulaşmasını sağlayan Osman Bey, Gregor'un obadan ayrılmasına izin verdi ve tekfurla buluşmasını sağladı.

    Askerleriyle birlikte obadan kaçtığını düşündüğü Papaz Gregor'u teslim almak için belirlenen buluşma yerine giden Tekfur Rogatus, Osman Bey'in tuzağına düştüğünden habersizdi. Papaz Gregor'u "Dostum Gregor! Tekrar kavuştuğumuza sevindim!" sözleriyle karşılayan Tekfur Rogatus, "Neden geri döndün Gregor? Osman'da unuttuğun bu değerli şey nedir? Derinin altında saklayacak kadar önemli olan nedir? Bana daha fazla yalan söyleme! Nerede?" diyerek papazı sorguya çekti.

    Papaz Gregor, Tekfur Rogatus'un gerçek yüzünü görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tam bu sırada Osman Bey alpleri ortaya çıkarak Gregor'u kurtardı. Osman Bey, Papaz Gregor'a "Dediğimin doğruluğunu görmüş oldun Papaz Efendi! Ne bu Rogatus'un ne de diğerlerinin gözünde senin canının ehemmiyeti yok!" dedi.

        Tuzağa düştüğünü anlayan Tekfur Rogatus, hançerini Papaz Gregor'un boğazına dayadı. Osman Bey "Sakın ola Rogatus! Pusatını indir. Kendi canınında mı ehemmiyeti yok? Buradan sağ çıkamazsın! Gregor'u bırakasın!" diyerek tekfuru uyardı. Kaybettiğini anlayan Tekfur Rogatus, çaresiz askerlerine çekilme emri verdi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Papaz Gregor ise "Bir tek sana güvenmiştim Rogatus!" demekle yetindi.

        KATALANLAR PUSU KURDU BALA HATUN YARALANDI!

        Bitinya bölgesinde her fırsatta yağma yapan Anselmo liderliğindeki Katalan savaşçılar, Söğüt'ten dönen Kayı Obası kafilesine saldırdı. Kayı alpleri ve hatunları saldırıya kahramanca direnirken, Bala Hatun'un yaralanması herkesi şoke etti.

        Kilim ticareti için Bala Hatun ve Malhun Hatun önderliğinde Söğüt'e giden Kayı kafilesi, obaya dönerken Anselmo liderliğindeki Katalan savaşçıların saldırısına uğradı. Malhun Hatun'un "Pusudur! Alplar! Gözünüzü dört açın" sözleriyle Kayı alpleri kılıçlarına davranırken, Kayı hatunları da saldırıya kahramanca direndi.

        Önüne çıkan Katalanları bir bir yere seren Malhun Hatun, nihayet Anselmo'yla karşı karşıya geldi. Anselmo "Osman'ı bu topraklardan sileceğiz! Size de bu toprakları dar edeceğiz" diyerek meydan okudu. Malhun Hatun ustaca hamleleri ile Anselmo'yu yaralarken, Bala Hatun karnına aldığı darbe ile yere yıkıldı. Bala Hatun'un ilk sözleri "Evladım" oldu. Bala Hatun'un zor duruma düştüğünü gören Malhun Hatun derhal yetişti ve Bala Hatun'u kurtardı.

            Durumun zora girdiğini gören Anselmo savaşçılarına çekilme emri verince hatunlar derhal Bala Hatun'a koştu. Malhun Hatun, "Bala sen güçlü hatunsun, dayan" diyerek Bala Hatun'u teselliye çalıştı. Bala Hatun'un aklındaki tek şey ise karnında taşıdığı evladıydı!

            Kayı kafilesi Malhun Hatun'un "Tez obaya dönüyoruz" talimatı ile derhal toparlandı ve yola çıkıldı.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı: Acısını iliklerine kadar hissediyor! Geri dönüşü olmayan yola girecek
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