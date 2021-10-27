Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı: Acısını iliklerine kadar hissediyor! Geri dönüşü olmayan yola girecek

Yeni sezonuyla yine zirveyi kimselere kaptırmayan Kuruluş Osman'da bu hafta Bala Hatun'un yaralanması ve Osman Bey'in düşmanlarının planlarını tek tek bozması heyecan yarattı. Tuzağa düşün Bala Hatun karnına aldığı darbeyle yere yığıldı. Bala Hatun'un ilk sözleri "Evladım" oldu. Bala Hatun'un zor duruma düştüğünü gören Malhun Hatun derhal yetişti ve Bala Hatun'u kurtardı. Papaz Gregor'la görüşerek Tekfur Rogatus'un asıl olarak kutsal emanetin peşinde olduğunu söyleyen Osman Bey, bu iddiasını ispatlamak için zekice bir oyun kurdu. 68. bölümün ekranlarda bitmesinin ardından Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı.
OSMAN BEY ÖYLE BİR OYUN KURDU Kİ!
Tekfuların birliğini dağıtmak için zekice bir oyun kuran Osman Bey, Papaz Gregor'a Tekfur Rogatus'un asıl yüzünü gösterdi. Papaz Gregor'la görüşerek Tekfur Rogatus'un asıl olarak kutsal emanetin peşinde olduğunu söyleyen Osman Bey, bu iddiasını ispatlamak için zekice bir oyun kurdu. Papaz Gregor'u Söğüt'e gönderip Tekfur Rogatus'a ulaşmasını sağlayan Osman Bey, Gregor'un obadan ayrılmasına izin verdi ve tekfurla buluşmasını sağladı.
Askerleriyle birlikte obadan kaçtığını düşündüğü Papaz Gregor'u teslim almak için belirlenen buluşma yerine giden Tekfur Rogatus, Osman Bey'in tuzağına düştüğünden habersizdi. Papaz Gregor'u "Dostum Gregor! Tekrar kavuştuğumuza sevindim!" sözleriyle karşılayan Tekfur Rogatus, "Neden geri döndün Gregor? Osman'da unuttuğun bu değerli şey nedir? Derinin altında saklayacak kadar önemli olan nedir? Bana daha fazla yalan söyleme! Nerede?" diyerek papazı sorguya çekti.
Papaz Gregor, Tekfur Rogatus'un gerçek yüzünü görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tam bu sırada Osman Bey alpleri ortaya çıkarak Gregor'u kurtardı. Osman Bey, Papaz Gregor'a "Dediğimin doğruluğunu görmüş oldun Papaz Efendi! Ne bu Rogatus'un ne de diğerlerinin gözünde senin canının ehemmiyeti yok!" dedi.