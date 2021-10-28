Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı: Yüzüne tükürüp haddini bildirecek! Hadsizliği bini aştı!

Kanal D ekranlarında kasırgalar estiren Camdaki Kız dizisinde alınan yeni kararlar herkesi şaşırttı. Bölümün bitmesinin hemen ardından 18. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı. Heyecanın iyice arttığı son bölümde Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden oldu. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşündü. Bölümün hemen ardından seyirciler Camdaki Kız 18. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere kilitlendi.

KOROĞLU KONAĞI İYİCE KARIŞIYOR

Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.