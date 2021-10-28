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    • Magazin
    • 29.10.2021 09:58
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    • 29.10.2021 18:03
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    Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı: Yüzüne tükürüp haddini bildirecek! Hadsizliği bini aştı!

    Perşembe akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan ve Kanal D ekranlarının kısa sürede adından söz ettiren Camdaki Kız dizisinde bu hafta flaş bir olay yaşandı. Son bölümde Gülcihan, Rafet'in evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu düşünerek üzüldü. Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamadı. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sordu. İzleyiciler şimdi Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak fragman henüz izleyicisiyle buluşmadı.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kanal D ekranlarında kasırgalar estiren Camdaki Kız dizisinde alınan yeni kararlar herkesi şaşırttı. Bölümün bitmesinin hemen ardından 18. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı. Heyecanın iyice arttığı son bölümde Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden oldu. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşündü. Bölümün hemen ardından seyirciler Camdaki Kız 18. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere kilitlendi.

    KOROĞLU KONAĞI İYİCE KARIŞIYOR

    Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

    Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sorar. Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır.

    Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz bekler. Başta Sedat olmak üzere herkesi şoke eden görüntülerde neler ve kimler var?

        Rafet ve Gülcihan, evliliklerinin 35'inci yıl dönümlerini kutluyor.

        Gülcihan, Rafet'in evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu düşünerek üzülür. Ancak ikilinin karşılıklı hediye almaları ve buluşmaları adeta ikinci bahar yaşamalarına vesile olur. Gülcihan'ın Rafet'e aldığı hediye saat ise Rafet'in para konusunda cananı sıkar. Ancak iş tatlıya bağlanır ve ikisi de mutlu olur.

        Feride, Alp'in Nalan'a gerçekleri anlatmaması için tehdit ediyor!

        Feride, Alp'in boşanma ve ihaneti ortaya çıkarma konusunda ısrarcı olmasına karşı engel olmaya çalışır. Ancak Alp'in tavrı nettir. Cana'yı affetmemekle kararlı olan Alp, Feride'nin tehdidiyle karşı karşıya kalır.

        Feride, Sedat'ın Cana'yla ilişkisinin devam ettiğini öğrenince Sedat'ın yüzüne tükürdü! Alp'in eve gelmesinin ardından kızının ihanete uğramaya devam ettiğini öğrenen Feride, Sedat'a olan öfkesini dindiremez.
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            Haberler Magazin Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı: Yüzüne tükürüp haddini bildirecek! Hadsizliği bini aştı!
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