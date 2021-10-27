Selin Ciğerci, Gökhan Çıra defterini kapatıp yeni aşkını ilan etmişti! Basketbolcu Metecan Birsen suskunluğunu bozdu

Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçen ay ise sürpriz bir şekilde evliliklerini sonlandırmıştı.
'BARIŞMA' CEVABI!
Eski eşler Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğününe ayrı ayrı katılmıştı. Çıra, gazetecilere "Zeytin dalı uzattım. İlk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık ama barışabiliriz" demişti. Selin Ciğerci ise "Asla demem ama olmaz. İş için görüşüyoruz" şeklinde konuşmuştu.
Bu açıklamaların ardından Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu iddia edilmişti.