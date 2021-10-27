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    • Magazin
    • 27.10.2021 23:36
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    • 27.10.2021 23:44
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    Selin Ciğerci, Gökhan Çıra defterini kapatıp yeni aşkını ilan etmişti! Basketbolcu Metecan Birsen suskunluğunu bozdu

    Selin Ciğerci, Gökhan Çıra defterini kapatıp yeni aşkını ilan etmişti! Selin Ciğerci, 2019 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay boşanmıştı. 37 yaşındaki Ciğerci’nin kısa bir süre önce ise ismi bir basketbolcuyla aşk dedikodularına karışmıştı. Aşk iddiasını doğrulayan Ciğerci “Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi” açıklamasını yaparken o ismin Metecan Birsen olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Beko'da forma giyen Metecan James Birsen, suskunluğunu bozdu. Ünlü basketbolcu, konuyla ilgili bakın neler söyledi...

    Selin Ciğerci, Gökhan Çıra defterini kapatıp yeni aşkını ilan etmişti! Basketbolcu Metecan Birsen ilk kez konuştu

    Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçen ay ise sürpriz bir şekilde evliliklerini sonlandırmıştı.

    'BARIŞMA' CEVABI!
    Eski eşler Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğününe ayrı ayrı katılmıştı. Çıra, gazetecilere "Zeytin dalı uzattım. İlk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık ama barışabiliriz" demişti. Selin Ciğerci ise "Asla demem ama olmaz. İş için görüşüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

    Bu açıklamaların ardından Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu iddia edilmişti.

        Aşk iddiasını doğrulayan Ciğerci şunları söylemişti: "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor..."

        "Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."

        METECAN BİRSEN'LE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
        Selin Ciğerci'nin aşk yaşadığı basketbolcunun Metecan James Birsen olduğu iddia edildi.

            JET AÇIKLAMA!
            Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen ise sosyal medya hesabında jet hızıyla bir açıklamada bulundu.

            Instagram'ın hikaye kısmında açıklama yapan Birsen, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Bugün hakkımda çıkan ve bir çok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberler le hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır.

            Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberler i üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum"
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                Haberler Magazin Selin Ciğerci, Gökhan Çıra defterini kapatıp yeni aşkını ilan etmişti! Basketbolcu Metecan Birsen suskunluğunu bozdu
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