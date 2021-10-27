Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızından kariyerini taçlandıracak yeni proje! Kasıp kavuran sonla gitmişti!

Bir Zamanlar Çukurova'da çok sevilen isimler arasında yer alan Melike İpek Yalova'nın yeni projesi belli oluyor. Güzel oyuncunun canlandırdığı Müjgan karakteri geçen sezon uçak kazası nedeniyle senaryo gereği ölmüş ve güzel oyuncu projeen ayrılmıştı. Yaşanan bu gelişmeyle ünlü oyuncunun yeni sezonda hangi dizide rol alacağı merak ediliyordu. Kendisine gelen teklifleri değerlendiren Melike İpek Yalova en sonunda kararını verdi. Kulislerde konuşulan son bilgilere göre, Melike İpek Yalova MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Mahkum dizisinin kadrosuna katıldı. Merakla beklenen projede Seray Kaya, Hayal Köseoğlu, Altan Gördüm, İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna gibi ünlü isimler de olacak.

GEÇEN SEZON AYRILMIŞTI

Doktor Müjgan karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerinin gönlüne taht kuran Melike İpek Yalova geçen sezonun sonlarına doğru uçak kazası nedeniyle senaryo gereği ölerek projeye veda etmişti.