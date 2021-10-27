Kırmızı Oda'yı ayakta tutan isme kancayı taktı! 5 dizinin biletini kesen Star TV'den muhteşem atak!

Geçen sezon Akrep, Sefirin Kızı, Sol Yanım, Menajerimi Ara ve Kağıt Ev gibi dizileri final yapan Star TV yepyeni bir diziyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yeni projesiyle adından söz ettirecek. Star TV'de geçen sezon toplamda 5 dizi ekranlarda veda ederek herkesi şaşırtmıştı. Reyting savaşında tutunamayan dizilerin birer birer final yapmasıyla beraber Star TV yeni sezon için bomba bir proje için kolları sıvadı. Suçlu dizisi bu sezona damgasını vuran yapımlardan olacak. Ayrıca dizide Ayçin İnci, Serkan Altunorak, Emin Olcay, Hivda Zizan Alp, Atakan Hoşgören, Aslıhan Kapanşahin ve Cansın Çekili gibi isimler de oynayacak.
KIRMIZI ODA'DAN AYRILMIŞTI
Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
YENİ SEZON HEYECANI
Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Her Eylül ayında olduğu gibi ekranlarda yeni diziler ekranlara merhaba diyor.