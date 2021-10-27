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    • Magazin
    • 28.10.2021 08:19
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    • 28.10.2021 08:20
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    Kırmızı Oda'yı ayakta tutan isme kancayı taktı! 5 dizinin biletini kesen Star TV'den muhteşem atak!

    5 dizinin biletini kesen Star TV'den muhteşem atak! Kırmızı Oda'yı ayakta tutan isme kancayı taktı. Star TV'de bu sezon pek çok yeni dizi reyting rekorları kıracak. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Her Eylül ayında olduğu gibi ekranlarda yeni diziler ekranlara merhaba diyor. Pek çok dizisi reyting kurbanı olan Star TV ise bu sezon bombayı patlatacak. Kazara Aşk ve Ada Masalı dizileriyle yoluna devam eden Star TV Suçlu dizisiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Merakla beklenen dizinin başrollerinde ise ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan var. Şüphesiz ki Suçlu dizisi yeni sezonda Star TV'nin en büyük umutlarından birisi olacak.

    Kırmızı Oda dizisinin fenomen ismi geri dönüyor!

    Geçen sezon Akrep, Sefirin Kızı, Sol Yanım, Menajerimi Ara ve Kağıt Ev gibi dizileri final yapan Star TV yepyeni bir diziyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yeni projesiyle adından söz ettirecek. Star TV'de geçen sezon toplamda 5 dizi ekranlarda veda ederek herkesi şaşırtmıştı. Reyting savaşında tutunamayan dizilerin birer birer final yapmasıyla beraber Star TV yeni sezon için bomba bir proje için kolları sıvadı. Suçlu dizisi bu sezona damgasını vuran yapımlardan olacak. Ayrıca dizide Ayçin İnci, Serkan Altunorak, Emin Olcay, Hivda Zizan Alp, Atakan Hoşgören, Aslıhan Kapanşahin ve Cansın Çekili gibi isimler de oynayacak.

    KIRMIZI ODA'DAN AYRILMIŞTI

    Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

    HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

    Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    YENİ SEZON HEYECANI

    Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Her Eylül ayında olduğu gibi ekranlarda yeni diziler ekranlara merhaba diyor.

        Pek çok dizisi reyting kurbanı Star TV ise bu sezon bombayı patlatacak. Kazara Aşk ve Ada Masalı dizileriyle yoluna devam eden Star TV Suçlu dizisiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak.

        Dizinin başrollerinde ise ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan var. Şüphesiz ki Suçlu dizisi yeni sezonda Star TV'nin en büyük umutlarından birisi olacak.

        Suçlu dizisinin bir cinayet davası üzerine yazılan senaryosu dikkat çekti. Dizi ekibinin çok yakında sete çıkması tahminler arasında yer alıyor.

            ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

            Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

            Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

            1999 yılında Alişan'ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

            2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

            Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmaktadır. Karakter çok sevilince aynı karakterle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinede konuk olarak katılmıştır.
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            Haberler Magazin Kırmızı Oda'yı ayakta tutan isme kancayı taktı! 5 dizinin biletini kesen Star TV'den muhteşem atak!
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