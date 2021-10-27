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    • Magazin
    • 28.10.2021 08:52
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    • 28.10.2021 08:53
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    Defne Samyeli'nin 18'lik kızı Derin artık sınırı aştı bu dekolte değil hiç giymemek! Gündeme gelmek için çıplak paylaşmadığı kaldı

    Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında Cadılar Bayramı'na özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Talu, son yayınladığı fotoğraflarla yine olay oldu. Daha önce pembe mayosuyla objektif karşısına çeken Derin Talu'nun bu kez tercihi saten beyaz gecelik oldu. Henüz 18 olan Derin Talu'nun hem pozları hem de tarzı büyük tepki çekti. İşte Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun tepki çeken o pozları...

    Defne Samyeli’nin küçük kızından olay pozlar

    Bu dekolte değil hiç giyinmemek Defne Samyeli'nin 18'lik kızı Derin saten gecelikle! Gündeme gelecek diye yapmadığı kalmadı... Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Cadılar Bayramı'na özel bir paylaşımda bulunan Talu, kostümü ve verdiği pozlarla sosyal medyada olay oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "18 yaşındaki bir genç kız böyle olmamalı. İnsan diyecek bir şey bulamıyor. Allah doğru yoldan ayırmasın. Çok üzgünüm; gençleri böyle görmekten" yorumunda bulundu.

    Sevilerek takip edilen Derin Talu'nun sık sık sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yaptığı biliniyor.

    Bol bol dekolteli pozlara yer veren Derin Talu, yaz sezonunda ise bikinili paylaşımlar yaparak vücudunun kum saati gibi olduğunu göstermişti. Peki, Derin Talu şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?

        Defne Samyeli kızlarının aşırı dekolteli paylaşımları hakkında ise "Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey. Tüm yaşıtlarının fotoğrafları aynı. Hepimizin sorunu olan 'elalem ne der?' bu üç kelimeden nefret ediyorum.

        Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da bunu yapmıyorum. Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz" sözlerini dile getirmişti.

        Şimdi ise Derin Talu'dan gelen o paylaşım dengeleri değiştirdi! İşte Derin Talu'nun çok konuşulan o bol dekolteli paylaşımı…

            Sosyal medya hesabı üzerinden pembe bir mayo giyerek merdivenler üzerinden çekici pozlar veren Derin Talu kısa sürede ise 25 bine yakın beğeni aldı.

            Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Derin Talu'nun 18 yaşında olmasına rağmen böyle pozlar vermesi ise tartışmalara ve eleştirlere neden oldu.

            Kızlarının dekolteli giyimlerine karışmadığını açıklayan Defne Samyeli, hem tepki hem de övgü dolu yorumlar almıştı.

            Derin Talu'nun 'Cadılar Bayramı' kombini sosyal medyayı salladı!
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