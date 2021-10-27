Defne Samyeli'nin 18'lik kızı Derin artık sınırı aştı bu dekolte değil hiç giymemek! Gündeme gelmek için çıplak paylaşmadığı kaldı

Bu dekolte değil hiç giyinmemek Defne Samyeli'nin 18'lik kızı Derin saten gecelikle! Gündeme gelecek diye yapmadığı kalmadı... Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Cadılar Bayramı'na özel bir paylaşımda bulunan Talu, kostümü ve verdiği pozlarla sosyal medyada olay oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "18 yaşındaki bir genç kız böyle olmamalı. İnsan diyecek bir şey bulamıyor. Allah doğru yoldan ayırmasın. Çok üzgünüm; gençleri böyle görmekten" yorumunda bulundu.