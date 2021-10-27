Evlendiklerini cümle aleme ilan ettiler! Yargı 7. bölüm 2. fragmanı: Mutluluktan ayakları yerden kesildi!

İlk bölümünden itibaren ekranlarda bomba sahneleriyle kasırgalar estiren Yargı dizisinde evlilik kararı herkesi şaşırttı. Kısmın bitmesiyle beraber Yargı 7. Bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş dün akşam bitti. Heyecanın tavan yaptığı bölümde Ilgaz, İnci'nin öldüğü gece bindiği taksiyi bulursa büyük bir adım atacaklarını biliyordu ve Eren, ona acı gerçeği söyledi. Adliyede Engin bir anda Ceylin'in karşısına çıktı. Ceylin bu olay karşısında büyük şok yaşadı. Engin'in çöp konteynırına para koyduğu görüntülerin ortaya çıkması büyük infiale neden oldu. Pazar gününe odaklanan izleyicilerin heyecanla beklediği 7. yeni bölüm fragmanı dün izleyicisiyle buluştu.

YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYORLAR

Pars, Ceylin'i hocanın evinden çaldığı diş fırçası yüzünden sorgulamaktadır. Ceylin, her zamanki gibi yaptıklarını reddeder. Pars, bunun üzerine dürüstlüğüne güvendiği Ilgaz'ı da sorgulamak ister. Ceylin, Ilgaz'a konu ile ilgili olarak ilk kez yalan söylemesini ister. Ilgaz bunu reddeder; çünkü, bir planı vardır. Pars'ın odasında Ceylin çantasından çıkardığı evlilik cüzdanını Pars'ın önüne koyar. Evli oldukları için Ilgaz'ın ifade vermesi yasaktır.