Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi de ünlü! İşte Sedat'ın gerçek Nalan'ı aman Feride görmesin

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle suçüstü yakalandı o da çok ünlü! Aman Feride görmesin meğer Ajda Pekkan... Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Özellikle özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle yakalandı. Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi de yine hepimizin çok yakından tanıdığı biri isim. İşte haberin detayları.