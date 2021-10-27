Kuruluş Osman'da Özge Törer tarafından canlandırılan ve tarihte Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun'un hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizide bu akşam Bala Hatun'un ölümle burun buruna gelmesi Osman Bey ve babası Şeyh Edebali'yi endişelendirdi. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? Osman Bey ile Bala Hatun çocukları kimlerdir? İşte merak edilenler...

BALA HATUN KİMDİR?

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

İşte Osman Bey'in çocukları;