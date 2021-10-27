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    • Magazin
    • 27.10.2021 22:31
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    • 27.10.2021 22:35
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    Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? Osman Bey ile Bala Hatun çocukları kimlerdir?

    Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran Kuruluş Osman dizisi 3. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiriyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Bala Hatun'un canının tehlikeye düşmesi heyecan yaratan anlardan oldu. Saat 21.00'den sonra özellikle tarihi şahsiyetlerin hayat hikayesi sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? Osman Bey ile Bala Hatun çocukları kimlerdir? İşte tarihte yer alan tüm bilgiler...

    Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir?

    Kuruluş Osman'da Özge Törer tarafından canlandırılan ve tarihte Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun'un hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizide bu akşam Bala Hatun'un ölümle burun buruna gelmesi Osman Bey ve babası Şeyh Edebali'yi endişelendirdi. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? Osman Bey ile Bala Hatun çocukları kimlerdir? İşte merak edilenler...

    BALA HATUN KİMDİR?

    Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

    İşte Osman Bey'in çocukları;

    Erkek çocukları

    Orhan Bey (1281 - 1362)
    Çoban Bey (1283 - 1337)
    Pazarlı Bey (1285 - 1311)

    Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
    Hamid Bey (1288 - 1329)
    Melik Bey (1290 - 1366)

        OSMAN BEY'İN HEDEFİ İTTİFAKI DAĞITMAK

        Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır.

        Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

        İMPARATOR GREGOR'U İSTİYOR

        Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

            BALA HATUN'UN BEBEĞİNE NE OLACAK?

            Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.
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