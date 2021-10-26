Sürprizlerin kralını yaparız! Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı: Aklına gelmeyen başına geliyor!

Her hafta cumartesi günü izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda ikinci fragman heyecanı sona erdi. Bugün akşam saatlerinde Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm aramış ve bu konuda Taner'e yardımcı olmuştu. Bu mücadelenin sonunda başarılı olup olmayacakları ise merak edilmişti. Heyecan dolu sahneleriyle Gönül Dağı 30 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak. İşte Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler

İPUCU SAYESİNDE GERÇEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?