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    • Magazin
    • 26.10.2021 23:40
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    • 27.10.2021 00:05
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    Sürprizlerin kralını yaparız! Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı: Aklına gelmeyen başına geliyor!

    Cumartesi günlerinin en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı'nda Dilek'in evliliği iki aile arasında görüşüyor. Son bölümde Kenan’ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başladı. Ancak ikili bu araştırmaların sonucunda hiç kimsenin fark etmediği bir ipucuna ulaştı. Bu gelişme sonrası Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek mi sorusu akıllarda dolaşıyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı bugün TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Her hafta cumartesi günü izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda ikinci fragman heyecanı sona erdi. Bugün akşam saatlerinde Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm aramış ve bu konuda Taner'e yardımcı olmuştu. Bu mücadelenin sonunda başarılı olup olmayacakları ise merak edilmişti. Heyecan dolu sahneleriyle Gönül Dağı 30 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak. İşte Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler

    İPUCU SAYESİNDE GERÇEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ

    Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?

    Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm arar ve bu konuda Taner'e yardımcı olur. Bu mücadelenin sonunda başarılı olabilecekler midir?

    Kendisinden habersiz Asya'yla sözlendirilen Ramazan, bu meseleyi çözmek ister. Fakat kader onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler. Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?

        Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?

        Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek?

        Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek?
            CHP’nin beklediği teşekkür geldi
            Haberler Magazin Sürprizlerin kralını yaparız! Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı: Aklına gelmeyen başına geliyor!
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