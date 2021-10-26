Yargı'nın Ceylin'i sosyal medyada fena linç yedi! Pınar Deniz sosyal medyayı nasıl birbirine düşürdü? İşte nedeni…

Kanal D'de yeni başlayan dizi Yargı oldukça dikkat çekiyor ve başrolleri paylaşan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz oyunculuğu ile ortalığı birbirine kattı ve sosyal medyada linç yedi. Hem dizide hem de reklam projesinde yer alan oyuncu ile ilgili Twitter'dan yorumlar yapıldı ve alay konusu oldu. Peki Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç edilme sebebi neydi? İşte yaşananlar…
YARGI'NIN CEYLİN' TWİTTER'DA LİNÇ YEDİ!
Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter üzerinden yaptığı yorumda Pınar Deniz'in Yargı gibi bir dizide oynamasının yanında Tadelle reklamında yer alması tuhaf karşıladığını belirterek "Dizisi tutan bir kişi de reklamda oynamasın be kardeşim! Bir kere bu başta izleyiciye saygısızlık. Daha bir dakika önce salya sümük kardeşim diye ağlayan kadın, şimdi şen şakrak tadelle diyor. Hayal dünyasından gerçek dünyaya çok sert bir geçiş bu!" sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
PINAR DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Pınar Deniz (d. 4 Kasım 1993; Adana), Türk oyuncu.
Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.