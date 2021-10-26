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    • Magazin
    • 27.10.2021 09:11
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    • 27.10.2021 09:12
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    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i fena tefe koydular 'iki yüzlüsün oynama be kardeşim!' Şansı dönünce bunu yaptı ama olmadı

    Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor. 27 yaşındaki güzel oyuncunun şu sıralar şansı fena halde döndü desek yanlış olmaz. Önce Aşk 101 ardından Yargı ile gelen şöhret sonrasında aşkta da kazandı Pınar Deniz. Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazclı ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in kısa bir süre önce reklam filminde de rol almaya başlamıştı. Ne olduysa bu reklam filminden sonra oldu. Pınar Deniz sosyal medyada ağır linç ediliyor.

    Pınar Deniz’i aldılar yerden yere vurdular

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i aldılar yerden yere vurdular 'oynama be kardeşim oynama!' Para kazanacağım diye linç yedi... Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde, Aşk 101'deki partneri Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte rol alan Pınar Deniz şimdilerin en popüler isimlerinden de biri. Dizilerden gelen popülariteyle bir de reklam filmi kapan Pınar Deniz bu reklam filmi sonrasında ağır linç yedi ve iki yüzlülükle suçlandı. Pınar Deniz'in reklamda oynaması saçma bulununca sosyal medya birbirine girdi.

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin'i canlandıran Pınar Deniz'in Tadelle reklamında oynaması saçma bulununca sosyal medya birbirine girdi.

    Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

        Gerek oyunculuk performansı gerek güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden olan Pınar Deniz'in bu kez gündeme gelme konusu çok başka.

        "DİZİSİ TUTAN BİR KİŞİ DE REKLAMDA OYNAMASIN"

        Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter üzerinden yaptığı yorumda Pınar Deniz'in Yargı gibi bir dizide oynamasının yanında reklamlarda da yer alması tuhaf karşıladığını belirterek şu sözleri kullandı:

        "Dizisi tutan bir kişi de reklamda oynamasın be kardeşim! Bir kere bu başta izleyiciye saygısızlık. Daha bir dakika önce salya sümük kardeşim diye ağlayan kadın, şimdi şen şakrak tadelle diyor. Hayal dünyasından gerçek dünyaya çok sert bir geçiş bu!"

            Bu paylaşım sonrası sosyal medya birbirine girdi.

            SEREN SERENGİL'E BENZETİLDİ

            Pınar Deniz'in oyuncu olduğunu ve rol yaptığını, gerçekle diziyi ayırt etmesi gerektiğini belirten kişiler, paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısını yorum yağmuruna tuttular.

            Yorumlarda Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine sürekli göndermelerde bulunan Seren Serengil'i de geçirmeleri dikkatlerden kaçmadı.
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            Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i fena tefe koydular 'iki yüzlüsün oynama be kardeşim!' Şansı dönünce bunu yaptı ama olmadı
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