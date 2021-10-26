EDHO yeni sezonda Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ölecek mi?

7. sezonu heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dorukta olacak. 200. bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde "İlyas'ımı öldürdüler" diyerek feryat etmesi seyircileri kahretmişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ölecek mi? EDHO yeni sezonda Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...
Ozan Akbaba'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ancak henüz bir açıklama gelmedi.
İşte yeni sezon oyuncuları;
EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.
ÇOK KONUŞULACAK VEDA
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.