Berdan Mardini'yi aldatan eşi Fatoş Yelliler tehdit savurdu 'illegal işlerini anlatırım!' Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisini kapmıştı

"HAYATIM ÇOK DAHA HUZURLU"

Fatoş Yelliler geçtiğimiz aylarda aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Yelliler saldırıdan yara almadan kurtulurken olayda Berdan Mardini'nin payının olduğu ileri sürülmüştü. Canlı yayında bu konu hakkında da üstü kapalı konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Beni üzdüğü için kimsenin canını acıtmak istemedim. O kişi zaten kendi canını acıtmış. Bu olay benim gençlik zamanımda olsaydı belki daha farklı olurdu. Çocuklarımın velayeti ben de. Hayatım çok daha huzurlu. Çocuklarımla çok güzel günler geçiriyorum. İşim, bereketimi her şeyim çok farklı oldu. Ben her şeyi unuttum, bitti. Seni sıkan evlilikler ve aşklar olduğu zaman işini yapamıyorsun. Her şerde bir hayır var bizde de hayırlısı oldu."