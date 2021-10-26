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Vav TV Canlı Yayın
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    • Magazin
    • 27.10.2021 09:12
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    • 28.10.2021 12:08
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    Berdan Mardini'yi aldatan eşi Fatoş Yelliler tehdit savurdu 'illegal işlerini anlatırım!' Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisini kapmıştı

    Eşi Fatoş Yelliler'in ihanetiyle sarsılan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, konuk olduğu 2. Sayfa programında evliliği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir süre önce eski eşi Fatoş Yelliler'in, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Gözle aşk yaşadığının magazin gündemine yansımasınına ardından aldatıldığı kesinleşen Berdan Mardini "Çocuklarımın, annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek" deyince, eski eşi çileden çıktı. Mardini'ye sosyal medyadan cevap veren Yelliler, açtı ağzını yumdu gözünü.

    Berdan Mardini ve eski eşi Fatoş Yelliler kanlı bıçaklı oldu!

    Berdan Mardini ve eski eşi Fatoş Yelliler kanlı bıçaklı oldu! Berdan 'beni aldattı' dedi Fatoş 'illegal işlerini anlatırım' dedi... Türkücü Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler'den magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk itirafı gelmişti. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma aşamasındayken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmişti.

    Aylar sonra Berdan Mardini, 2. sayfa yayınına katıldı. Berdan Mardini'nin sözleri sonrası Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü.

    Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile boşanma aşamasındayken iş adamı Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmiş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz mart ayında iki çocuğunun annesinden boşanan Mardini, biten evliliği hakkında konuştu.

    "EN BÜYÜK NAMUSSUZLUK VİCDANSIZLIK"

    TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Berdan Mardini, biten evliliği için "İyi insanlar size güzel anılar bırakır, kötü insanlar da iyi tecrübeler bırakır. Ne olursa hiçbir anlatmayacağımı her şeyi apacık ortada olduğunu söyledik. Çocuklarım büyüyor biri 11 biri 8 yaşında. Onlar için çok konuşmak istemedim. Zaten yargı sürecindeki bir olay. Çirkin bir konuda tekrar ben de mi çirkinleşeyim. Kendi örf ve adetime göre davranmaya devam ediyorum. Eski Berdan'la şu anki Berdan aynı değil. Namussuzluğu çıplaklık olarak görürdük. Ama şimdi bana göre en büyük namussuzluk vicdansızlık" dedi.

        "HAYATIM ÇOK DAHA HUZURLU"

        Fatoş Yelliler geçtiğimiz aylarda aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Yelliler saldırıdan yara almadan kurtulurken olayda Berdan Mardini'nin payının olduğu ileri sürülmüştü. Canlı yayında bu konu hakkında da üstü kapalı konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Beni üzdüğü için kimsenin canını acıtmak istemedim. O kişi zaten kendi canını acıtmış. Bu olay benim gençlik zamanımda olsaydı belki daha farklı olurdu. Çocuklarımın velayeti ben de. Hayatım çok daha huzurlu. Çocuklarımla çok güzel günler geçiriyorum. İşim, bereketimi her şeyim çok farklı oldu. Ben her şeyi unuttum, bitti. Seni sıkan evlilikler ve aşklar olduğu zaman işini yapamıyorsun. Her şerde bir hayır var bizde de hayırlısı oldu."

        "ANNELERİ ÇOCUKLARI GÖRECEK DURUMDA DEĞİL"

        Mardini, yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen eski eşi Fatoş Yelliler hakkında, "Anneleri şu an çocukları görecek durumda olmadığı için şu an görüşmüyorlar. Çocuklarımın, annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek." dedi.

        Yayının ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Fatoş Yelliler, eski eşinin devlete karşı illegal işler yaptığını iddia etti.

        ''Evlilik dışı ilişkiden çocuk'' Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yi yasak ilişkiyle vurdu

            İŞTE FATOŞ YELLİLER'İN O AÇIKLAMALARI...

            "12 yıl boyunca kocalık-babalık yapmış olsaydınız bu evlilik hala devam ediyor olacaktı. Çocukların annelerini görmemeleri o yaşta çocukları cezalandırmak demek.

            "O ZAMAN HAPSİ BOYLARSINIZ"

            Ben konuşmaya başlarsam önce devlete karşı yapılan illegal işlerinizden başlarım. Hepsini belgeli ispatlarım. O zaman hapsi boylarsınız. Ne itibarınız kalır ne de velayet.

            İlla çocuk bakmak istiyorsanız önce evlilik çerçevesinde gizli yaptığınız yasak aşktan olup masum, hiç görmeyip sahip çıkmadığınız çocuktan başlayın.

            "ÇOCUKLARIM HALA KARDEŞLERİ OLDUĞUNU BİLMİYOR"

            Benim çocukların hala kardeşleri olduğunu bilmiyorlar. Psikoloji bozulmasın, babalarını yanlış tanımasınlar diye büyüdüklerinde gereğince anlatılır dedim.
            Her şeyden önce kendi hırs, nefret, kin ve öfkenizden önce çocuklarınızı düşünseydiniz siz de TV'lerde annelerini kötülemeden önce sekiz yaşında bir kız çocuğuna senin annen o... diyecek kadar iyi babasınız doğru! Ayakta alkışlıyorum" dedi.
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            Haberler Magazin Berdan Mardini'yi aldatan eşi Fatoş Yelliler tehdit savurdu 'illegal işlerini anlatırım!' Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisini kapmıştı
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