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    • Magazin
    • 27.10.2021 08:52
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    • 27.10.2021 08:56
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    Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı: Çekirge bir sıçradı ikinciye sıçrayamayacak! Hayatın dikenli yolları olur!

    Heyecan dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Kardeşlerim dizisi 2. sezonuyla ATV ekranlarında fırtınalar estiriyor. Son bölümde Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilendi ve gelecek için umutlandı. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep oldu. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemekteydi. İlk fragmanın ardından Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Ekranların heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 26. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmelerle o ismin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. O kişi hakikat yüzüne çarpınca küplere binecek. Heyecan dolu son bölümde Akif'in bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar aldı. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmadı. Herkesi şaşırtacak gelişmelerin yaşandığı Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

    RADİKAL BİR KARAR ALDI

    Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır.

    Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz.

    Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur.

        Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.

        "KARDEŞLERİM GÜLSÜN YETER, TAMAM ONU DA BEN AĞLARIM!"

        Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir.

        Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar.
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            Haberler Magazin Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı: Çekirge bir sıçradı ikinciye sıçrayamayacak! Hayatın dikenli yolları olur!
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