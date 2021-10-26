Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı: Çekirge bir sıçradı ikinciye sıçrayamayacak! Hayatın dikenli yolları olur!

Ekranların heyecanla takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 26. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmelerle o ismin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. O kişi hakikat yüzüne çarpınca küplere binecek. Heyecan dolu son bölümde Akif'in bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar aldı. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmadı. Herkesi şaşırtacak gelişmelerin yaşandığı Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...
RADİKAL BİR KARAR ALDI
Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır.
Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz.
Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur.