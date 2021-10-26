Orhan Gencebay ile Sevim Emre'den kötü haber! 23 yıllık evlilik bitti oğulları Altan Gencebay eşinden boşandı... Gencebay Ailesinden kötü haber... Geçtiğimiz ay oğulları Gökhan Gencebay'ı evlendiren Sevim Emre ve Orhan Gencebay çifti bu kez de ayrılık haberiyle sarsıldı. Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin diğer oğlu altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan boşandı. Detaylar haberimizde...
Türk müziğinin efsane isimlerinden olan, usta sanatçılardan Orhan Gencebay aldığı sarsıcı haberle gündeme geldi. Türkiye'de müziğin babalarından biri olarak anılan Gencebay, oğlunun aldığı boşanma kararıyla hüzne boğuldu.
Geçtiğimiz ay oğullarından biri olan Gökhan Gencebay'ın Çırağan Sarayında Seda Han ile mutluluğuna ortak olan usta sanatçı, yine oğlunun boşanma haberiyle adeta yıkıldı. İşte büyük sanatçıyı yıkan o üzücü haberin detayları...