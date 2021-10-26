Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.10.2021 12:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2021 12:17
    ABONE OL

    Orhan Gencebay ile Sevim Emre'den kötü haber! 23 yıllık evlilik bitti oğulları Altan Gencebay eşinden boşandı

    23 yıllık evlilik bitti... Geçtiğimiz ay Sevim Emre ile Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, Çırağan Sarayı’nda evlenmişti. Orhan Gencebay’ın büyük oğlu Altan Gencebay’dan ise kötü haber geldi. Orhan Gencebay’ın Azize Gencebay’dan oğlan oğlu Altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan boşandı. Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Altan Gencebay ile Eda Gencebay'ın evlilikleri tek celsede bitti. İşte haberin detayları...

    Orhan Gencebay ile Sevim Emre’den kötü haber!

    Orhan Gencebay ile Sevim Emre'den kötü haber! 23 yıllık evlilik bitti oğulları Altan Gencebay eşinden boşandı... Gencebay Ailesinden kötü haber... Geçtiğimiz ay oğulları Gökhan Gencebay'ı evlendiren Sevim Emre ve Orhan Gencebay çifti bu kez de ayrılık haberiyle sarsıldı. Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin diğer oğlu altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan boşandı. Detaylar haberimizde...

    Türk müziğinin efsane isimlerinden olan, usta sanatçılardan Orhan Gencebay aldığı sarsıcı haberle gündeme geldi. Türkiye'de müziğin babalarından biri olarak anılan Gencebay, oğlunun aldığı boşanma kararıyla hüzne boğuldu.

    Geçtiğimiz ay oğullarından biri olan Gökhan Gencebay'ın Çırağan Sarayında Seda Han ile mutluluğuna ortak olan usta sanatçı, yine oğlunun boşanma haberiyle adeta yıkıldı. İşte büyük sanatçıyı yıkan o üzücü haberin detayları...

        ORHAN GENCEBAY'IN OĞLU BOŞANDI

        Geride bıraktığımız ay oğlu Gökhan Gencebay'ın Seda Han'la mutluluğuna şahit olan usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gelinlerinin sayısı 2'ye yükselmişti. Ancak usta ismin mutluluğu uzun sürmedi.

        Gencebay'ın gelinlerinin sayısı bir ayda tekrar teke düşmüş. Orhan Gencebay'ın, Azize Gencebay ile evliliğinden olan oğlu Altan Gencebay'ın eşinden boşandığı ortaya çıktı.

        23 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE SON BULDU

        Orhan Gencebay'ın, 1998'de yine Çırağan Sarayı'nda evlendirdiği oğlu Altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan tek celsede boşanmış. Daha önce de birkaç kez çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duyulmuştu.

            Ancak ikili her seferinde evliliklerini kurtarmayı başarmışlardı. Maalesef bu kez olmamış... Sabah'ın haberine göre; 21 yaşında Orhan Efe adında bir oğulları olan çift, dostça yollarını ayırdıkları bilgisine ulaşıldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            680 PKK/YPG’li terörist TSK ile savaşmak istemedi
            Haberler Magazin Orhan Gencebay ile Sevim Emre'den kötü haber! 23 yıllık evlilik bitti oğulları Altan Gencebay eşinden boşandı
                SON DAKİKA