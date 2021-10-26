Orhan Gencebay ile Sevim Emre'den kötü haber! 23 yıllık evlilik bitti oğulları Altan Gencebay eşinden boşandı... Gencebay Ailesinden kötü haber... Geçtiğimiz ay oğulları Gökhan Gencebay'ı evlendiren Sevim Emre ve Orhan Gencebay çifti bu kez de ayrılık haberiyle sarsıldı. Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin diğer oğlu altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan boşandı. Detaylar haberimizde...