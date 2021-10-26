Aşk-ı Memnu'da hikayesi hazin sonla biten ikiliden yeni dizi! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ meğer apar topar...

Aşk-ı Memnu'da hikayesi hazin sonla biten ikiliden yeni dizi! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ apar topar dönecek. Camdaki Kız gibi pek çok kitabı dizi olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Kral Kaybederse kitabının televizyon ekranlarına dizi olarak aktarılacağı iddia edildi. Aşkı Memnu'da Bihter ve Behlül karakteriyle kısa sürede isimlerinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yeni sezonda yer alacağı proje netleşiyor. Camdaki Kız başta olmak üzere pek çok kitabı dizileştirilen Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse isimli kitabı dizi oluyor. Kulislerde son konuşulan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni sezonda Kral Kaybederse isimli dizide yıllar sonra ilk kez beraber yan yana gelecek.

AKILLARA AŞK-I MEMNU GELDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından televizyona uyarlanan ve 2008-2010 yılında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisine damgasını vuran isimlerden arasında yer alıyor.