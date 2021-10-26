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    • Magazin
    • 26.10.2021 21:55
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    • 26.10.2021 22:40
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    26 Ekim ATV yayın akışında neler var? ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var?

    ATV'de yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Televizyonları başında dizi ve filmleri takip edecek olan izleyiciler kanalların yayın akışında neler olacağını merak ediyor. Peki, 26 Ekim ATV yayın akışında neler var? ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? İşte detaylar...

    EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı, bitti mi? 26 Ekim ATV yayın akışı!

    ATV yayın akışında yer alacak olan dizi ve filmler merak ediliyor. Akşam kuşağında dizi ve programları takip edecek olanlar 26 Ekim ATV yayın akışında neler var sorusuna yanıt arıyor. Peki, ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? İşte detaylar...

    26 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

    19.00 atv Ana Haber
    20.00 Baba Parası
    22.30 Venom: Zehirli Öfke

    EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

    Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.

    Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

        ÇOK KONUŞULACAK VEDA

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

        200. BÖLÜM:

        Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

        İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

        Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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        Haberler Magazin 26 Ekim ATV yayın akışında neler var? ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var?
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