26 Ekim ATV yayın akışında neler var? ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var?

ATV yayın akışında yer alacak olan dizi ve filmler merak ediliyor. Akşam kuşağında dizi ve programları takip edecek olanlar 26 Ekim ATV yayın akışında neler var sorusuna yanıt arıyor. Peki, ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? İşte detaylar...
26 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Baba Parası
22.30 Venom: Zehirli Öfke
EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.