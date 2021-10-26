Merve Boluğur'un sınırı kalmadı fantazi iç giyimle uluorta paylaştı! Bu da yetmedi bu kez de iç çamaşırıyla...

Merve Boluğur'dan önce siyahlar içinde yılan pozu sonrasında derin göğüs dekoltesi! Hızını alamayınca dört koldan saldırdı... Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Boluğur son olarak, İstanbul Boğazı manzarasıyla çekilen siyah mini etekli pozunu hayranlarıyla paylaştı. Hızını alamayan Merve sonrasında hikaye bölümünden paylaşım yaptı.
Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.