Merve Boluğur'un sınırı kalmadı fantazi iç giyimle uluorta paylaştı! Bu da yetmedi bu kez de iç çamaşırıyla...

"ÖNEMLİ OLAN MALZEMEYİ ÖNE ÇIKARMAK"

Estetiğe karşı olmadığını ama yaptırmayı düşünmediğini söyleyen oyuncu, "Kim isterse yaptırsın. Ben halimden memnunum. Önemli olan malzemeyi öne çıkarmak. Bunu sporla dengelemek...İdeal güzellik sistem dayatması. Balıketi bir kadının da bir hoşluğu var. Etli butlu olan Marilyn Monroe çirkin mi yani?" ifadelerini kullanmıştı.