Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli?

SEDA SAYAN İLE ATA ÇAĞLAYAN SEVGİLİ Mİ?

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından Sayan ise "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.