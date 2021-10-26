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    • Magazin
    • 26.10.2021 09:54
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    • 26.10.2021 09:54
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    2 çocuk annesi Meryem Uzerli küvetten çırılçıplak paylaştı! Hiç bir iş yapmadan ıslak duş pozuyla gündeme gelmesini biliyor

    Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ama yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Meryem Uzerli yine yaptı yapacağını. Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle yıdızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyip Almanya'ya gitmiş ancak sonrasında hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi 3 ay önce kucağına aldı. Şimdilerde Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, iki kızıyla sık sık fotoğraf paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Uzerli, Instagram'ının hikaye bölümünden küvette çırılçıplak pozunu paylaştı.

    2 çocuk annesi Meryem Uzerli küvetten çırılçıplak paylaştı!

    2 çocuk annesi Meryem Uzerli küvetten çırılçıplak paylaştı! Hiç bir iş yapmadan ıslak duş pozuyla gündeme gelmesini biliyor... Uzun süredir ekranlardan uzak duruyor, ancak her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor... Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor. 38 yaşında iki çocuk annesi Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi. Oyuncu, çok konuşulacak pozunu da 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

    Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Berlin'de hayatını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini de kucağına alan Meryem Uzerli, yeni paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

    DUŞ POZUNU PAYLAŞTI

    38 yaşında iki çocuk annesi Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi.

        Oyuncu, çok konuşulacak pozunu da 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

        Oyuncu paylaşımına açıklama yazmak yerine sadece kalp, küvet ve civciv emojisi koydu.

        'Hürrem Sultan' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

            Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, ikinci kızına ise Lily Koi adını verdi.

            Ayrıca Lily Koi'nin annesine benzerliği de dikkat çekiyor.

            SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

            Ünlü oyuncunun sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı Instagram hesabından yayınladığı görülmüştü. Oyuncu, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen fotoğrafını altına hiçbir not yazmazken, "Sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara ise gülücük emojisiyle cevap vermişti.

                Meryem Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasının ardından aşkını sosyal medyaya taşımıştı. Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Amerikalı aşkından gelen hediyeyi takipçileriyle paylaşmıştı.
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                Haberler Magazin 2 çocuk annesi Meryem Uzerli küvetten çırılçıplak paylaştı! Hiç bir iş yapmadan ıslak duş pozuyla gündeme gelmesini biliyor
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