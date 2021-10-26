2 çocuk annesi Meryem Uzerli küvetten çırılçıplak paylaştı! Hiç bir iş yapmadan ıslak duş pozuyla gündeme gelmesini biliyor... Uzun süredir ekranlardan uzak duruyor, ancak her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor... Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor. 38 yaşında iki çocuk annesi Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi. Oyuncu, çok konuşulacak pozunu da 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.