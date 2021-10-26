Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Youtube fenomeni Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Magazin gündemini yakından takip edenler Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Sorusunun yanıtını sıklıkla sorgular oldu. Yaptığı makyaj videoları ile binlerce kişi tarafından izlenen ve favoriler arasında yer alan isim Poyraz Teoman ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Yusuf Engin'e kaptırdı ve el el görüntülenen çiftin hayatları hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Youtube femomeni Danla Bilic'in Yusuf Engin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yusuf Engin hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.
DANLA BİLİC'İN YENİ SEVGİLİSİ YUSUF ENGİN KİMDİR?
Engin, Bahçeşehir Üniversitesi'de 4 yıllık Avrupa Birliği İlişkileri eğitimi gördü ve eğitimini 2010 yılında tamamlamdı. 2012 yılında Engin Grup bünyesinde yer alan Engin Satış Destek Hizmetleri bünyesinde Kurul Üyesi olarak görev almaya başladı. Yaşına dair net bir bilgi olmasa da Engin'in 30'lu yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.
Futurapet isimli firmada hissedar olan Yusuf Engin, holdingin diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalar yürütüyor. Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından da biridir.
Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor. Genç iş insanı Rizelidir.
DANLA BİLİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.