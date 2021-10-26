EDHO yeni sezon oyuncu kadrosu... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon kimler var?

7. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni sezon fragmanında İlyas'a pusu kurulup kafasından vurulduğu sahne ve ardından Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde "İlyas'ımı öldürdüler" diyerek feryat etmesi seyircileri kahretmişti. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon kimler var? İşte EDHO yeni sezon oyuncu kadrosu...
İşte yeni sezon oyuncuları;
EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.