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    • Magazin
    • 26.10.2021 11:00
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    • 26.10.2021 11:18
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    Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Magazin gündemini yakından takip edenler Ata Çağlayan kimdir? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Ortaköy’de bir mekanda yemek yerken görüntülenen ve aşk iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen ikili aşk yaşıyor mu? Seda Sayan’dan 15 yaş küçük olan Ata Çağlayan’ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeni bir aşk mı doğuyor? Ata Çağlayan ile Seda Sayan arasında neler yaşandı? İşte tüm gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Ata Çağlayan kimdir?

    Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Seda Sayan ile Ata Çağlayan'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde çalkalanmaya devam ediyor ve Ata Çağlayan'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...

    SEDA SAYAN İLE ATA ÇAĞLAYAN SEVGİLİ Mİ?

    Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından Sayan ise "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

    Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.

    Aşkları bu fotoğrafla belgelendi! Seda Sayan, Ata Çağlayan ile...

    ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

    Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha birçok etkinlikler düzenlemiştir. Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

        Ayrıca; Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası Programlarının Tv Yapımcılığını ve Sunuculuğunu üstlenmiştir. İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, Uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikler (eğitim seminerleri vs.) Dünya standartlarında düzenlemektedir.

        Seda Sayan'dan canlı yayına ses kayıtlı ayar: Düzeltin

        SEDA SAYAN KİMDİR?

        Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
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