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    • Magazin
    • 26.10.2021 18:36
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    • 26.10.2021 22:34
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    EDHO bugün var mı, saat kaçta? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecan başladı. Eylül ayından bu yana diziyi heyecanla bekleyen seyirciler salı gününün gelmesiyle birlikte yeni bölümü bekliyor. Bu sezon diziye yeni isimler dahil oldu. Peki, EDHO bugün var mı? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

    EDHO yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezonla birlikte heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna dahil eden dizi heyecanla bekleniyor. Peki, EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler? İşte yeni sezona dair bilgiler...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı yayında

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi merak ediliyor. Ancak henüz bir açıklama gelmedi.

    İşte yeni sezon oyuncuları;

    EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

    Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.

        Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek hafta 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor. Fragman yayınlandığında tarih de belli olacak.

        ÇOK KONUŞULACAK VEDA

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.
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