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    • Magazin
    • 26.10.2021 10:21
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    • 26.10.2021 10:21
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim? 26 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl?

    Pazartesi gününün gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında fanatikleriyle buluşan programda yarışmacılar yaptıkları yemekler ile yarışıyorlar. Peki, 26 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    25 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim?

    Hafta başının gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan programda yarışmacılar yaptıkları yemekler ile yarışıyorlar. En yüksek puan alan isim cuma günü haftanın birincisi olarak 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 26 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim? İşte tüm merak edilenler!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 25 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

    25 Ekim Pazartesi Zuhal Topal'la Puanları (Rojda Candan)

    Ali Akbaş 6

    Ali Fuat Çavuşoğlu 5

    Gönül Çendik 7

    Canan Kargı 5

    Zuhal Topal 7

    TOPLAM: 30

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kimdir?

    Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olmaya devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasındaki yarışmacıları sabırsızlıkla bekleniyordu. Haftanın yeni yarışmacıları belli oldu. İşte o isimler;
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        Haberler Magazin Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim? 26 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl?
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