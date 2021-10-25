Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim? 26 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl?

Hafta başının gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan programda yarışmacılar yaptıkları yemekler ile yarışıyorlar. En yüksek puan alan isim cuma günü haftanın birincisi olarak 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 26 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim? İşte tüm merak edilenler!