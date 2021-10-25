Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize Aşk filmi oyuncuları kimdir? 25 Ekim Show TV yayın akışı!

Mucize Aşk 2 film konusu nedir? Mucize 2 Aşk oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2019 yılında vizyona giren ve izlenme rekoru kıran film bu akşam televizyonda yayınlanacak ve yayın akışında gören izleyiciler Mucize Aşk 2filmi hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
MUCİZE AŞK KONUSU
Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde. İlk film izleyicisini, 1960'lı yıllara götürüyor ve darve sürecinin etkilerini fakir halk üzerinden gösteriyordu. Başrolüne ise Mert Turak ile Talat Bulut'u alıyordu. Şimdi ise Mucize Aşk filmiyle Doğu'da yaşayan engelli bir genç olan Aziz'in sevgiyi keşfetmesi konu ediniliyor. Aziz ve Mızgin, görücü usulüyle evlendirilirler. Böylece ikili birlikte yaşama tutunma mücadelesi verecektir.
MUCİZE 2 AŞK FİLMİ OYUNCULARI
Mucize 2 Aşk filminde; Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.