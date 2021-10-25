Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize Aşk filmi oyuncuları kimdir? 25 Ekim Show TV yayın akışı!

MUCİZE AŞK KONUSU

Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde. İlk film izleyicisini, 1960'lı yıllara götürüyor ve darve sürecinin etkilerini fakir halk üzerinden gösteriyordu. Başrolüne ise Mert Turak ile Talat Bulut'u alıyordu. Şimdi ise Mucize Aşk filmiyle Doğu'da yaşayan engelli bir genç olan Aziz'in sevgiyi keşfetmesi konu ediniliyor. Aziz ve Mızgin, görücü usulüyle evlendirilirler. Böylece ikili birlikte yaşama tutunma mücadelesi verecektir.