Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.10.2021 20:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2021 20:20
    ABONE OL

    Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize Aşk filmi oyuncuları kimdir? 25 Ekim Show TV yayın akışı!

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Mucize 2 Aşk filmi hakkında aramalar hız kazandı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Mucize 2 Aşk filmi bu akşam TV'de ilk kez ekrana geliyor. Mucize Aşk filminde Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Peki, Mucize Aşk filmi nerede çekildi? Mucize 2 Aşk filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte konu hakkıdna detaylar!

    takvim.com.tr
    Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize Aşk filmi oyuncuları kimdir?

    Mucize Aşk 2 film konusu nedir? Mucize 2 Aşk oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2019 yılında vizyona giren ve izlenme rekoru kıran film bu akşam televizyonda yayınlanacak ve yayın akışında gören izleyiciler Mucize Aşk 2filmi hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    MUCİZE AŞK KONUSU

    Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde. İlk film izleyicisini, 1960'lı yıllara götürüyor ve darve sürecinin etkilerini fakir halk üzerinden gösteriyordu. Başrolüne ise Mert Turak ile Talat Bulut'u alıyordu. Şimdi ise Mucize Aşk filmiyle Doğu'da yaşayan engelli bir genç olan Aziz'in sevgiyi keşfetmesi konu ediniliyor. Aziz ve Mızgin, görücü usulüyle evlendirilirler. Böylece ikili birlikte yaşama tutunma mücadelesi verecektir.

    MUCİZE 2 AŞK FİLMİ OYUNCULARI

    Mucize 2 Aşk filminde; Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.

        MUCİZE AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

        "Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettiriyor.

        Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Vezir Parmağı, Mucize filmlerinden sonra Mahsun Kırmızıgül'ün altıncı filmi olan Mucize Aşk 2, yönetmenin şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
        Haberler Magazin Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize Aşk filmi oyuncuları kimdir? 25 Ekim Show TV yayın akışı!
            SON DAKİKA