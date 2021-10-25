Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Ve tarih netleşti! Alparslan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz hafta dizinin yapımcısı Akli Film tarafından açıklandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? İşte bilgiler...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer aldı.
İşte merak edilenler;
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZET
Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.
İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?