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    • Magazin
    • 25.10.2021 16:33
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    • 25.10.2021 16:33
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    Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Ve tarih netleşti! Alparslan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

    İlk sezonunda Uyanış Büyük Alparslan adıyla izleyici karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon tarihi belli oldu. Bu sezon oyuncu kadrosu, anlattığı dönem ve senaryosunun tamamen değiştiği Alparslan Büyük Selçuklu dizinin başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen yer alacak. Projede bu sezon Sultan Alparslan'ın dönemini anlatılacak. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

    Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz hafta dizinin yapımcısı Akli Film tarafından açıklandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? İşte bilgiler...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer aldı.

    İşte merak edilenler;

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZET

    Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.

    İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

        Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir? Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir?

        Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir.

        Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır? Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.
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        Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Ve tarih netleşti! Alparslan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?
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