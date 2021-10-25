Teşkilat 20. bölüm fragmanı: Efsane geri döndü düşman dize getirildi! Bundan sonrası düğün bayram

Dün akşam saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinin yeni bölümü için heyecan arşa çıktı. Son bölümde Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemekteydi. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaştı. Teşkilat 20. bölüm fragmanı öncesi "Efsane geri döndü düşman dize getirildi! Bundan sonrası düğün bayram" yorumları yapıldı. Yeni bölüm fragmanı yakın zamanda TRT1 ekranlarında olacak.

METE BAŞKAN GERİ DÖNDÜ

Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır.