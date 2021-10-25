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    • Magazin
    • 25.10.2021 08:57
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    • 25.10.2021 08:57
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    Teşkilat 20. bölüm fragmanı: Efsane geri döndü düşman dize getirildi! Bundan sonrası düğün bayram

    Aksiyon dolu sahneleriyle pazar akşamları izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinde Mete Başkan'ın dönmesi büyük bir sevince neden oldu. Mete Başkan'ın uzun zaman sonra yeniden karargaha gelmesi ekibi sevindirdi. Mete Başkan yaptığı operasyonla Zehra'nın hayatını kurtardı. Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtuldu. Serdar’ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıydı. Ceren ve Yıldırım’ın buluşması Serdar’ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle Teşkilat 20. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı.

    takvim.com.tr
    Teşkilat 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Dün akşam saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisinin yeni bölümü için heyecan arşa çıktı. Son bölümde Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemekteydi. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaştı. Teşkilat 20. bölüm fragmanı öncesi "Efsane geri döndü düşman dize getirildi! Bundan sonrası düğün bayram" yorumları yapıldı. Yeni bölüm fragmanı yakın zamanda TRT1 ekranlarında olacak.

    METE BAŞKAN GERİ DÖNDÜ

    Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

    Ceren ve Yıldırım'ın buluşması Serdar'ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.

    Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşır.

        Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir.

        Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

        Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

            Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir.

            Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

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            Haberler Magazin Teşkilat 20. bölüm fragmanı: Efsane geri döndü düşman dize getirildi! Bundan sonrası düğün bayram
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