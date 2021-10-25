Saman altından su yürüttü! Yargı 7. bölüm fragmanı: Sınırları fena zorladı bu kadarına pes dedirtecek

Ekranlarda kasırgalar estirmeye devam eden Yargı dizisinde alınan evlilik kararı seyircileri şaşırttı. Bölümün bitmesinin hemen ardından gözler Teşkilat 7. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı. Heyecanın tavan yaptığı bölümde Ilgaz, İnci'nin öldüğü gece bindiği taksiyi bulursa büyük bir adım atacaklarını bilmekteydi. Ancak Eren, ona acı gerçeği söyledi. Adliyede Engin bir anda Ceylin'in karşısına çıktı. Ceylin büyük şok yaşadı. Gözünün önüne Engin'in çöp konteynırına para koyduğu görüntüler geldi ve çok öfkelindi. Bu durumda kendisini tutmaya çalıştı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYORLAR

Pars, Ceylin'i hocanın evinden çaldığı diş fırçası yüzünden sorgulamaktadır. Ceylin, her zamanki gibi yaptıklarını reddeder. Pars, bunun üzerine dürüstlüğüne güvendiği Ilgaz'ı da sorgulamak ister. Ceylin, Ilgaz'a konu ile ilgili olarak ilk kez yalan söylemesini ister. Ilgaz bunu reddeder; çünkü, bir planı vardır. Pars'ın odasında Ceylin çantasından çıkardığı evlilik cüzdanını Pars'ın önüne koyar. Evli oldukları için Ilgaz'ın ifade vermesi yasaktır.