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    • Magazin
    • 25.10.2021 09:25
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    • 25.10.2021 09:25
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    Saman altından su yürüttü! Yargı 7. bölüm fragmanı: Sınırları fena zorladı bu kadarına pes dedirtecek

    Kanal D ekranlarının kısa sürede adından söz ettiren dizisi Yargı'da dün akşam flaş bir olay yaşandı. Ilgaz ve Ceylin, Pars'ın sorgusundan kurtulmak için yıldırım nikahıyla evliliğe ilk adımını attı. Metin, Çınar yaralanıp hastaneye yatmış olduğundan onu bir dakika bile bir tek bırakmadı ve çevresinde pervane oldu. Metin, oğlu Çınar ile arasındaki buzları eritmeyi başardı. Ek olarak Çınar'ın verdiği ifade kendisini özgürlüğe havalandırdı. Engin'in annesi Laçin, Ceylin'in evinde Gül'e taziyesini sundu. Laçin, yaşadığı acıya dayanamadı ve İnci'nin mezarda duygusal anlar olur yaşadı. Yargı 7. bölüm fragmanında neler olacağı ise seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Yargı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranlarda kasırgalar estirmeye devam eden Yargı dizisinde alınan evlilik kararı seyircileri şaşırttı. Bölümün bitmesinin hemen ardından gözler Teşkilat 7. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı. Heyecanın tavan yaptığı bölümde Ilgaz, İnci'nin öldüğü gece bindiği taksiyi bulursa büyük bir adım atacaklarını bilmekteydi. Ancak Eren, ona acı gerçeği söyledi. Adliyede Engin bir anda Ceylin'in karşısına çıktı. Ceylin büyük şok yaşadı. Gözünün önüne Engin'in çöp konteynırına para koyduğu görüntüler geldi ve çok öfkelindi. Bu durumda kendisini tutmaya çalıştı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

    YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYORLAR

    Pars, Ceylin'i hocanın evinden çaldığı diş fırçası yüzünden sorgulamaktadır. Ceylin, her zamanki gibi yaptıklarını reddeder. Pars, bunun üzerine dürüstlüğüne güvendiği Ilgaz'ı da sorgulamak ister. Ceylin, Ilgaz'a konu ile ilgili olarak ilk kez yalan söylemesini ister. Ilgaz bunu reddeder; çünkü, bir planı vardır. Pars'ın odasında Ceylin çantasından çıkardığı evlilik cüzdanını Pars'ın önüne koyar. Evli oldukları için Ilgaz'ın ifade vermesi yasaktır.

    ZAFER, SİLAHLA ÇINAR'IN KARŞISINA DİKİLİYOR

    Zafer, Yekta'nın ofisindedir. Bu sırada içeri Engin girer ve Çınar'ın serbest bırakıldığını söyler. Zafer, duydukları karşısında şok olur. Ailesine durumu anlattıktan sonra Çınar'ı öldürmek için karar verir. Arkadaşı Serdar'ı kullanarak Çınar'ı evden uzakta bir parka getirmeyi başarır. Çınar, Serdar'ı beklerken karşısında eli silahlı Zafer'i bulur.

    METİN, OĞLU ÇINAR İLE ARASINDAKİ BUZLARI ERİTMEYİ BAŞARDI

    Metin, Çınar yaralanıp hastaneye yattığından beri onu bir dakika bile yalnız bırakmaz. Çevresinde pervane olur. Geçmişin hatalarını örtmeye çalışır. Çınar da bu çabayı görür. Baba-oğul duygusal bir konuşma ile aradaki küslüğü sona erdirir.

        ÇINAR'IN VERDİĞİ İFADE KENDİSİNİ ÖZGÜRLÜĞE UÇURDU

        Yekta, arkadaşı Serdar'ı ayarlayarak suçu Çınar'ın üzerine atmaya çalıştı. Ceylin, Serdar'ın tanık ifadesini öğrendikten sonra Ilgaz ile birlikte hastaneye gider. Çınar'a, Serdar'ın anlattıklarını aktarır. Çınar artık saklayacak bir şeyi kalmadığını görünce ifade vermeyi kabul eder. Verdiği bir ayrıntı onun serbest kalmasını sağlar.

        LAÇİN, YAŞADIĞI ACIYA DAYANAMIYOR VE İNCİ'NİN MEZARINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞIYOR

        Engin'in annesi Laçin, Ceylin'in evinde annesi Gül'e taziyesini sunmaktadır. Ailenin yaşadığı acıyı görünce içten içe yüreği parçalanır. Yekta'nın umursamaz tavrı da onu derinden etkiler. İnci'nin mezarına giderek vicdanını rahatlatmaya çalışır.

        CEYLİN'İ EVİNE GÖTÜREREK DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR

        Ceylin, gece nereye gideceğini kara kara düşünürken imdadına her zamanki gibi Ilgaz yetişir. Kendisinde kalabileceğini söylediğinde Ceylin kararsızdır. Ilgaz, yapacağı yemekleri söyleyince Ceylin biraz olsun düşüncelerinden uzaklaşarak teklifi kabul eder. İkili güzel bir gece yaşar.

        DURUŞMAYA GİRMEK ZORUNDA KALIYOR

        Ceylin'in telefonu çalar. Arayan Engin'dir. Yarınki duruşmayı hatırlatır. Ceylin'i buz keser. Ilgaz, yarın sakin olması için ona telkinde bulunur. Adliyede Engin Bir anda Ceylin'in karşısına çıkar. Ceylin büyük şok yaşar. Gözünün önüne Engin'in çöp konteynırına para koyduğu görüntüler gelir. Çok öfkelidir ve kendisini tutmaya çalışır. Duruşma sırasında ve sonrasında kendisini kötü hisseder. Engin'in suratına katil olduğunu haykırmak ister; ama, Ilgaz'a verdiği söz onu tutar.

            HER ŞEYİ BABASI YEKTA'YA ANLATIYOR

            Yekta, Engin'i son anda tuzaktan kurtarmıştır. Eve gelen oğluna okkalı bir tokat attıktan sonra aşağılamalarına devam eder. Engin, ezik bir halde babasının eline düşmüştür. Yekta, Engin'i kurtarmak için yapacağı planı belirlemek için o geceye dair her detayı anlatmasını oğlundan ister. Engin, acı dolu geceyi anlatmaya başlar.

            TAKSİNİN ŞOFÖRÜNÜ BULMASINI İSTİYOR

            Ilgaz, İnci'nin öldüğü gece bindiği taksiyi bulursa büyük bir adım atacaklarını bilmektedir; fakat Eren, ona acı geçeği söyler. Taksi, korsandır ve bulmakta zorluk çekileceğini söyler. Ilgaz'ın aklına cezaevindeki dedesi Merdan gelir. Merdan, eski kabadayılardan olduğu için İstanbul'daki tüm karanlık işlerden bilgisi vardır. Ziyaret Ilgaz'ın istediği gibi geçmez; fakat, sürpriz bir gelişme olur.
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            Haberler Magazin Saman altından su yürüttü! Yargı 7. bölüm fragmanı: Sınırları fena zorladı bu kadarına pes dedirtecek
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