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    • Magazin
    • 25.10.2021 06:51
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    • 25.10.2021 06:51
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    Gelinim Mutfakta yeni sunucu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? İşte eşi ve çocukları!

    Gelinim Mutfakta yarışma programına her hafta farklı ünlü isimler gelmeye devam ediyor. Programın formatı değiştirildi ve her hafta farklı bir ünlü ismin sunuculuk yapmasına karar verildi. Geçtiğimiz hafta Songul Karlı programın sunuculuğunu üstlenmişti. Bu hafta ise Safiye Soyman davet edildi. Eğlenceli sunumuyla 1 hafta boyunca Gelinim Mutfakta'da yer alacak olan Soyman'ın özel hayatı bir hayli merak edildi. Peki Gelinim Mutfakta yeni sunucu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? İşte eşi ve çocukları!

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta yeni sunucu Safiye Soyman kimdir?

    Fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki yeni sunucusu belli oldu. Gelinim Mutfakta'yı 5 gün boyunca Safiye Soyman sunacak. Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Kanal D'de hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'yı 25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Safiye Soyman'ın sunacağı kararlaştırıldı. Peki; Gelinim Mutfakta yeni sunucu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? İşte eşi Faik ve oğlu Harun!

    GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCU SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

    Safiye Soyman 3 Mart 1961 Akpınar, Bolu doğumludur. 1,58 m boyundaki şarkıcının Ümran Erler, Harun Akaröz adında iki çocuğu vardır. 1974 yılında Ziya Akaröz ile evlenen Soyman 1985 yılında boşanmıştır. 60 yaşındaki şarkıcının babası hafızdır.

    Çocuk yaşta gelin olan Safiye Soyman henüz 13 yaşındayken Ziya Akaröz ile dünya evine girdi. Eşinin kumar oynamasının ardından kendini bir kabusun içinde bulan Soyman eşinden gizli gizli orta okul sınavlarına hazırlandı. Bu evliliğini 15 sene boyunca sürdürdü. Çift 15 yılın ardından boşanma kararı aldı.

    Orta okulu tamamladıktan sonra liseden mezun oldu. Bu esnada daktilo dersleri aldı ve iş bulma sınavlarına hazırlandı. Sınavda başarıya ulaşan Soyman, İmar İskan Bakanlığı'nda Genel Müdür sekreteri olarak göreve başladı.

    Memurluk görevine gazinoda sahne alana dek devam etti.

    SAFİYE SOYMAN FAİK ÖZTÜRK İLE EVLİ Mİ?

    Safiye Soyman 1999'da iş adamı Faik Öztürk ile bir birliktelik yaşadı. Bu birliktelik 22 senedir devam etmektedir.

    SANAT HAYATI

    Diğer yandan da müziğe oldukça ilgi duyuyordu. Müzik alanında kendini profesyonelleştirmeyi kafasına koyan Soyman, Özer Altın'dan müzik eğitimi aldı ve radyo sınavlarına hazırlandı. Bu sınavda da istediği sonucu elde eden Soyman, 6 yıl boyunca Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda görev aldı.

    İlk kez 1990'da albümünü çıkardı. Mesleğinde gitgide daha büyük yol kat eden Soyman bir gün gazinocular kralı diye tanına Fahrettin Aslan'dan teklif aldı ve bu teklif hayatını değiştirdi.1996'da Maksim'de sahne almaya başladı. Bu başlangıç ona çok sayıda kapı açtı.

    Kısa süre içinde ülke çapında tanınır hale geldi. Çok sayıda albüme imza attı.

        SAFİYE SOYMAN ŞARKILARI

        Safiye Soyman'ın bugüne dek çıkardığı albümler şöyle:

        2020 - Nerede Kalmıştık

        2016 - Bir Yorum da Benden

        2014 - İşte Benim Dünyam

        2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun

        2010 - Safiye Soyman - İlahiler

        2008 - İkinci Bahar

        2008 - Herkes Dinlesin

        2006 - Yine Benden Dinleyin

        2004 - Birde Benden Dinleyin

        2002 - Hani Gittin Ya

        1998 - Sevenler Gece Ağlar

        1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

        1995 - Söz Veriyorum

        1993 - Aşk Olsun Sana

        1992 - Bahse Girerim

        1990 - Hesabım Var

        SAFİYE SOYMAN PROGRAMLARI

        Müzik anlamında kendini kanıtlayan şarkıcı 2006'da Sabahlara Şenlik isimli programın sunuculuğunu yaptı. Daha sonra çok sayıda program sundu. İşte o programlar:

        2006 - Sabahlara Şenlik

        2008 - Hep Seni Aradım

        2012 - Safiye & Faik Trende

        2014 - Pişir Yedir Kazan (Jüri)

        2017 - Dünya Güzellerim

        2021- Gelinim Mutfakta
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