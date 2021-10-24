Gelinim Mutfakta yeni sunucu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? İşte eşi ve çocukları!

Fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki yeni sunucusu belli oldu. Gelinim Mutfakta'yı 5 gün boyunca Safiye Soyman sunacak. Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Kanal D'de hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'yı 25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Safiye Soyman'ın sunacağı kararlaştırıldı. Peki; Gelinim Mutfakta yeni sunucu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? İşte eşi Faik ve oğlu Harun!
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCU SAFİYE SOYMAN KİMDİR?
Safiye Soyman 3 Mart 1961 Akpınar, Bolu doğumludur. 1,58 m boyundaki şarkıcının Ümran Erler, Harun Akaröz adında iki çocuğu vardır. 1974 yılında Ziya Akaröz ile evlenen Soyman 1985 yılında boşanmıştır. 60 yaşındaki şarkıcının babası hafızdır.
Çocuk yaşta gelin olan Safiye Soyman henüz 13 yaşındayken Ziya Akaröz ile dünya evine girdi. Eşinin kumar oynamasının ardından kendini bir kabusun içinde bulan Soyman eşinden gizli gizli orta okul sınavlarına hazırlandı. Bu evliliğini 15 sene boyunca sürdürdü. Çift 15 yılın ardından boşanma kararı aldı.
Orta okulu tamamladıktan sonra liseden mezun oldu. Bu esnada daktilo dersleri aldı ve iş bulma sınavlarına hazırlandı. Sınavda başarıya ulaşan Soyman, İmar İskan Bakanlığı'nda Genel Müdür sekreteri olarak göreve başladı.
Memurluk görevine gazinoda sahne alana dek devam etti.
SAFİYE SOYMAN FAİK ÖZTÜRK İLE EVLİ Mİ?
Safiye Soyman 1999'da iş adamı Faik Öztürk ile bir birliktelik yaşadı. Bu birliktelik 22 senedir devam etmektedir.
SANAT HAYATI
Diğer yandan da müziğe oldukça ilgi duyuyordu. Müzik alanında kendini profesyonelleştirmeyi kafasına koyan Soyman, Özer Altın'dan müzik eğitimi aldı ve radyo sınavlarına hazırlandı. Bu sınavda da istediği sonucu elde eden Soyman, 6 yıl boyunca Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda görev aldı.
İlk kez 1990'da albümünü çıkardı. Mesleğinde gitgide daha büyük yol kat eden Soyman bir gün gazinocular kralı diye tanına Fahrettin Aslan'dan teklif aldı ve bu teklif hayatını değiştirdi.1996'da Maksim'de sahne almaya başladı. Bu başlangıç ona çok sayıda kapı açtı.
Kısa süre içinde ülke çapında tanınır hale geldi. Çok sayıda albüme imza attı.