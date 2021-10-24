Gelinim Mutfakta yeni sunucu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? İşte eşi ve çocukları!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCU SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman 3 Mart 1961 Akpınar, Bolu doğumludur. 1,58 m boyundaki şarkıcının Ümran Erler, Harun Akaröz adında iki çocuğu vardır. 1974 yılında Ziya Akaröz ile evlenen Soyman 1985 yılında boşanmıştır. 60 yaşındaki şarkıcının babası hafızdır.

Çocuk yaşta gelin olan Safiye Soyman henüz 13 yaşındayken Ziya Akaröz ile dünya evine girdi. Eşinin kumar oynamasının ardından kendini bir kabusun içinde bulan Soyman eşinden gizli gizli orta okul sınavlarına hazırlandı. Bu evliliğini 15 sene boyunca sürdürdü. Çift 15 yılın ardından boşanma kararı aldı.

Orta okulu tamamladıktan sonra liseden mezun oldu. Bu esnada daktilo dersleri aldı ve iş bulma sınavlarına hazırlandı. Sınavda başarıya ulaşan Soyman, İmar İskan Bakanlığı'nda Genel Müdür sekreteri olarak göreve başladı.

Memurluk görevine gazinoda sahne alana dek devam etti.