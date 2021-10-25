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    • Magazin
    • 25.10.2021 11:54
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    • 25.10.2021 11:54
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    Survivor All Star'da yumruklar havada uçuşacak kırılmadık şey kalmayacak! Acun Ilıcalı sakladı ama bu 3'lü yan yana gelince...

    Survivor 2021 daha bitmeden Acun Ilıcalı ve TV 8, Survivor 2022 All Star için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz sezon düşen reytingleri ve ilgiyi 2022 All Star ile geri kazanmayı planlayan TV 8'in, Survivor 2022 All Star kadrosunu şimdiden kesinleştirdiği iddia ediliyor. Hali hazırda şimdiden pek çok ismin kesin olarak Survivor'a katılacağını ilan ederken iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Eğer iddialar doğruysa Survivor All Star 2022 ekranı kasıp kavuracak. Hele ki yan yana gelmesi olası bu 3'lü ortalığı karıştıracak ve yumruklar havada uçuşacak. İşte Survivor 2022 All Star kadrosu ve kesinleşen isimler...

    Survivor All Star’da yumruklar havada uçuşacak

    Survivor All Star'da yumruklar havada uçuşacak kırılmadık şey kalmayacak! Acun Ilıcalı sakladı ama bu 3'lü yan yana gelince... Survivor All Star 2022 yeni sezon için kollar sıvandı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak. İşte Survivor 2022'ye ait olduğu iddia edilen o kadro.

    Survivor All Star'da Sercan Yıldırım, Damla Can Kılıç, Mert Öcal, Elif Gönen, Hikmet Tuğsuz, Berkay Yuvakuran, Barış Murat Yağcı, Nagehan Karadere, Turabi, Nisa Bölükbaşı gibi isimlerin olacağını duyurulan yarışmaya üç isim daha giriş yaptı.

    Acun Ilıcalı, Survivor 2021 devam ederken; "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak" açıklamasında bulunmuştu. Birkaç isimden başka bir isim vermeyen Acun Ilıcalı'nın 3 şampiyon isme yeniden teklif götürdüğü ise ortaya çıktı.

        Sosyal medya hesabı konu hakkında; "Survivor All Star kadrosuna 3 şampiyon! Ocak ayının ikinci haftasında ekranlarda izleyiciyle buluşmaya başlayacak olan Survivor All Star'a katılması netleşen isimler belli olmaya devam ediyor. Survivor'ın 2017 sezonunu şampiyon olarak bitiren Ogeday Girişken ve Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya'nın ardından kadroya katılması netleşen bir diğer isim de Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı oldu. Böylelikle bu Survivor macerası Adem Kılıççı'nın 3. Survivor'ı olacak. Sizce üç şampiyondan hangisi daha başarılı olabilecek?" açıklamasında bulundu.

        Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum ise Survivor All Star'ın kaderini yeniden yazdı. Kısa bir süre önce tüm kadrosu ifşalanan Survivor All Star'ın gündeme bu şekilde düşmesi ise dengeleri değiştirdi.

        Peki Survivor All-Star'a katılması beklenen isimler kimler?

        SERCAN YILDIRIM'DAN SURVIVOR ALL STAR AÇIKLAMASI

        Survivor'a katılacağını açıklayan Sercan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

        'Futbol akademisi kurdum. İkinci şubeyi açacağız. Bursa futboluna oyuncular kazandırmak istiyorum. Çok mutluyum. Tecrübem çok...

        Survivor çıkına hayatım tamamiyle değişti. Survivor ile ilgili Acun abiyle konuştuğumuzda 'Seni futbolu bilenler tanıyor. Şimdi herkes tanıyacak' dedi. Bir basamak olarak kullandım, Acun abiye de söyledim. Tekrar hırslandım bu arada. Şimdi de başka bir işe yöneldim, yine futbol. Survivor ile ilgili görüşmeler var, olacak gibi. All Star var. '

            BARIŞ MURAT YAĞCI

            Barış Murat Yağcı geçtiğimiz günlerde bir AVM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken kendisine yöneltilen "Survivor'a bir kez daha katılmayı düşünüyor musun?" sorusuna "Survivor 2022 All Star'da olacağım için çok mutluyum, bu sefer daha farklı olacak o sebeple heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

            Survivor All Star'a uzun süredir katılacağı iddia edilen Survivor 2020 yarışmacılarından Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı'nın kadroda olması kesinleşti.. 2020 sezonunda yıldızları barışmayan ikilinin All Star sezonunda rekabet açısından rakip takımlarda yer alması planlanıyor.

            İŞTE ŞU ANLIK YARIŞMACI LİSTESİ;
            Damla Can ( 2016 - 2018 )
            Ogeday Girişken ( 2017 )
            Anıl Berk Baki ( 2018 )
            Yağmur Banda ( 2018 )
            Sude Burcu ( 2019 ) - KESİNLEŞTİ
            Hikmet Tuğsuz ( 2019 )
            Yusuf Karakaya ( 2019 )
            Seda Ocak ( 2019 ) - KESİNLEŞTİ
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                Haberler Magazin Survivor All Star'da yumruklar havada uçuşacak kırılmadık şey kalmayacak! Acun Ilıcalı sakladı ama bu 3'lü yan yana gelince...
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