Survivor All Star'da yumruklar havada uçuşacak kırılmadık şey kalmayacak! Acun Ilıcalı sakladı ama bu 3'lü yan yana gelince... Survivor All Star 2022 yeni sezon için kollar sıvandı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak. İşte Survivor 2022'ye ait olduğu iddia edilen o kadro.
Survivor All Star'da Sercan Yıldırım, Damla Can Kılıç, Mert Öcal, Elif Gönen, Hikmet Tuğsuz, Berkay Yuvakuran, Barış Murat Yağcı, Nagehan Karadere, Turabi, Nisa Bölükbaşı gibi isimlerin olacağını duyurulan yarışmaya üç isim daha giriş yaptı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 devam ederken; "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak" açıklamasında bulunmuştu. Birkaç isimden başka bir isim vermeyen Acun Ilıcalı'nın 3 şampiyon isme yeniden teklif götürdüğü ise ortaya çıktı.