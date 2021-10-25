Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? Seda Sayan ile yaş farkı kaç?

Ünlü Şarkıcı Seda Sayan'ın aşk hayatı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin geçtiğimiz gün Ortaköy'de bir mekanda beraber görüntülenmesinin arkasından Ata Çağlayan hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? İşte tüm merak edilenler!
ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.
Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha birçok etkinlikler düzenlemiştir.