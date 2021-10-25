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    • Magazin
    • 25.10.2021 15:57
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    • 25.10.2021 15:57
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    Dev hamle yapıldı imzalar atıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la 5 yıl süren hasret sona erecek

    7. sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon pek çok ünlü isim katıldı. Bu isimler arasında Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş ve Nurseli İdiz başta olmak üzere pek çok isim dikkat çekmeyi başardı. Usta oyuncu Nurseli İdiz, Madam Anna karakteriyle projede yer alacak. En son 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde rol alan Nurseli İdiz, Korkmazlar ailesiyle birlikte yeni sezona damgasını vuracak. Önceki sezonlarında olduğu gibi bu sezon da birbirinden renkli isimlerin yer alacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Nurseli İdiz ve hayranları hasret giderecek.

    takvim.com.tr
    EDHO’yla 5 yıl süren hasret sona erecek

    Dev hamle yapıldı imzalar atıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la 5 yıl süren hasret sona erecek. 2016 yılından bu yana herhangi bir projede yer almayan usta oyuncu Nurseli İdiz bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Hayranları ise 5 yıl sonra onu izleyecek olmanın heyecanıyla yarın akşamı bekliyor. 7. sezonunda pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şüphesiz ki en dikkat çeken isimlerden birisi de usta oyuncu Nurseli İdiz oldu. Nurseli İdiz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Madam Anna karakteriyle ekranlarda boy gösterecek.

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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan. Projeye bu sezon pek çok ünlü isim katıldı.

    Bu isimler arasında Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş ve Nurseli İdiz başta olmak üzere pek çok isim dikkat çekmeyi başardı.

    Usta oyuncu Nurseli İdiz, Madam Anna karakteriyle projede yer alacak.

        En son 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde rol alan Nurseli İdiz, Korkmazlar ailesiyle birlikte yeni sezona damgasını vuracak.

        Önceki sezonlarında olduğu gibi bu sezon da birbirinden renkli isimlerin yer alacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Nurseli İdiz ve hayranları hasret giderecek.

        NURSELİ İDİZ KİMDİR?

        Nurseli İdiz 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

            Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı.

            Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.
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            Haberler Magazin Dev hamle yapıldı imzalar atıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la 5 yıl süren hasret sona erecek
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