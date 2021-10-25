Dev hamle yapıldı imzalar atıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la 5 yıl süren hasret sona erecek. 2016 yılından bu yana herhangi bir projede yer almayan usta oyuncu Nurseli İdiz bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Hayranları ise 5 yıl sonra onu izleyecek olmanın heyecanıyla yarın akşamı bekliyor. 7. sezonunda pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şüphesiz ki en dikkat çeken isimlerden birisi de usta oyuncu Nurseli İdiz oldu. Nurseli İdiz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Madam Anna karakteriyle ekranlarda boy gösterecek.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan. Projeye bu sezon pek çok ünlü isim katıldı.