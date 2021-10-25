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    • Magazin
    • 26.10.2021 15:41
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    • 26.10.2021 15:41
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    Leyla ile Mecnun'da farkını gösterecek! Survivor'da istediğini alamayan isme harika teklif! Acun Ilıcalı harekete geçti!

    Survivor'da istediğini alamayan isim Leyla ile Mecnun'da farkını gösterecek. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da geçen sezon 2. olan Yiğit Poyraz'ın yeni bir projesi olup olmayacağı sevenleri tarafından merak ediliyor. Yarışmanın finalinde hedefine bu kadar yaklaşan ve son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni dizisinin belli olduğu kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia edildi. Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı iddialar arasında yerini alırken henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

    takvim.com.tr
    Survivor yarışmacısı hangi dizide oynayacak?

    Survivor yarışmacıları içinde bu yılın sevilen birisi de şüphesiz ki Yiğit Poyraz olarak karşımıza çıktı. Yaz aylarında final yapan Survivor ekranlara 2022 yılının şubat ayına kadar ekranlara elveda dedi. Kulislerde son konuşulan söylentilere nazaran, Survivor ikincisi olan ve şampiyonluğu son anda kaçıran isme dizi teklifi geldiği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa sevilen yarışmacı yeni projesiyle dikkat çekecek. Ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun yeni bölümleriyle Exxen dijital platformunda seyircilerini güldürüyor. Son haftalarda kulislerde Survivor 2. Yiğit Poyraz'ın dizinin kadrosuna ilerleyen bölümlerde katılacağı konuşulsa da Yiğit Poyraz'ın diziye katılıp katılmayacağı ise gizemini koruyor.

    İDDİALAR KONUŞULUYOR

    Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor.

    SICAK BAKIYOR

    Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı iddialar arasında yer aldı.

    FİNALE KALMIŞTI

    Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.

        ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ

        SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor.

        ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

        Kendine has bir mizah yaratan dizi Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

        SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

        Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

            2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.

            8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.
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            Haberler Magazin Leyla ile Mecnun'da farkını gösterecek! Survivor'da istediğini alamayan isme harika teklif! Acun Ilıcalı harekete geçti!
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