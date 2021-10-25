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    • Magazin
    • 26.10.2021 09:10
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    • 26.10.2021 09:11
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    Demet Özdemir görenleri kendinden geçirdi el ayak kesildi! Acun Ilıcalı sahte aşktan sonra 'Allah Oğuzhan Koç şansı versin'

    Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Demet Özdemir... Yer aldığı diziler, reklam filmler, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ve Instagram paylaşımlarıyla, kısacası attığı her adımla gündem yaratan Demet Özdemir, şu sıralar çok tırmalayıp kazandığı şöhretinin tadını çıkarıyor desek yeridir. Geçtiğimiz günlerde 'Oğuzhan Koç ile sevgili olmasının nedeni Acun Ilıcalı'nın ricası' iddialarıyla gündeme gelen Demet Özdemir, Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki pek çok kişi 'Allah herkese Oğuzhan Koç şansı versin' yorumunda bulundu. İşte Demet Özdemir'in binlerce beğeni ve yorum alan o pozu...

    Demet Özdemir’in pozu sosyal medyayı salladı

    Demet Özdemir 700 bin kişiyi kendinden geçirdi aman Demet aman! Acun Ilıcalı iddialarından sonra 'Allah Oğuzhan Koç şansı versin'... Dansçılık, amigoluk, yan roller derken o artık Türkiye'nin en çok konuşulan yıldızlarından biri. 29 yaşındaki Demet Özdemir nefes alsa olay yaratıyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla 2021 başına damgasını vuran Demet Özdemir, bir yandan da Instagram paylaşımlarıyla gündeme damgasını vurmayı başarıyor. İşte o paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Demet Özdemir'in son paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti. İşte detaylar...

    TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle sadece Türkiye değil; adını tüm dünyaya duyuran Demet Özdemir, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor.

    Hem yaptığı işlerden hem de günlük hayatından paylaşımlar yapan Demet Özdemir, ip askılı badisiyle görenleri yakıp yıktı! İşte Demet Özdemir'den gelen şok paylaşım…

    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan Demet Özdemir, her hamlesiyle olay yaratıyor. Şimdilik kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel isim yoğun tempoda çalışmadan önce sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiriyor.

    Sosyal medya hesabından ise bu anları paylaşarak kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?

        Sosyal medya hesabından kısa bir süre önce ip askılı bir bluz giyerek paylaşım yapan Demet Özdemir, hayranlarını mest etti. Sadece 1 günde yani 24 saat içerisinde 750 bini aşkın beğeni alan Demet Özdemir, övgü dolu yorumlara maruz kaldı.

        İŞTE OLAY OLAN O PAYLAŞIM

        Hayranları Demet Özdemir'in bu paylaşımına "Ne kadar güzelsin?", "Demet sana evlenme teklifi etsem kabul eder misin?", "Oğuzhan Koç şansı amin" gibi yorumlar arka arkaya geldi.

        Demet Özdemir, kısa sürede hayranlarından tonla beğeni aldı. Sadece 24 saat içerisinde 750 bini aşkın beğeni alan Demet Özdemir, magazin dünyasına da bomba gibi düştü.
            Ezan okunurken sirtaki devam etti!
            Haberler Magazin Demet Özdemir görenleri kendinden geçirdi el ayak kesildi! Acun Ilıcalı sahte aşktan sonra 'Allah Oğuzhan Koç şansı versin'
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