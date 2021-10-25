Demet Özdemir görenleri kendinden geçirdi el ayak kesildi! Acun Ilıcalı sahte aşktan sonra 'Allah Oğuzhan Koç şansı versin'

Hem yaptığı işlerden hem de günlük hayatından paylaşımlar yapan Demet Özdemir, ip askılı badisiyle görenleri yakıp yıktı! İşte Demet Özdemir'den gelen şok paylaşım…

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan Demet Özdemir, her hamlesiyle olay yaratıyor. Şimdilik kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel isim yoğun tempoda çalışmadan önce sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiriyor.

Sosyal medya hesabından ise bu anları paylaşarak kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?