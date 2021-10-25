Kırmızı Oda'da panik havası yaratacak olay! Çekimlerin iptal edilmesi an meselesi dense de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Diziyle ilgili seyircileri üzecek bir gelişme yaşandı. İkinci ekibin çoğunda koronavirüs vakası görüldü. Çekimlerin iptal edilebileceği konuşuluyor. Duygu yüklü sahneleriyle TV8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. OGM Pictures'in yapımcılığını üstlendiği dizinin setinde koronavirüs vakalarına rastlandı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci ekibinin koronavirüs vakalarının görüldüğü belirtildi. Kırmızı Oda'nın konuk oyuncuları arasında yer alan Ayta Sözer'in ilk testinin pozitif çıktığı ifade edilirken yapılan ikinci testin sonucunun negatif olduğu söylendi.

KÖTÜ BİR HABER GELDİ

TV8 ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin setinden kötü bir haber geldi. Dizinin setinde koronavirüs vakaları görüldü.