Survivor All Star yangın yerine dönecek yumruklar şimdiden havalarda! Acun Ilıcalı'nın kilit 3'lüsü 2020'de...

SERCAN YILDIRIM'DAN SURVIVOR ALL STAR AÇIKLAMASI

Survivor'a katılacağını açıklayan Sercan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

'Futbol akademisi kurdum. İkinci şubeyi açacağız. Bursa futboluna oyuncular kazandırmak istiyorum. Çok mutluyum. Tecrübem çok...

Survivor çıkına hayatım tamamiyle değişti. Survivor ile ilgili Acun abiyle konuştuğumuzda 'Seni futbolu bilenler tanıyor. Şimdi herkes tanıyacak' dedi. Bir basamak olarak kullandım, Acun abiye de söyledim. Tekrar hırslandım bu arada. Şimdi de başka bir işe yöneldim, yine futbol. Survivor ile ilgili görüşmeler var, olacak gibi. All Star var. '