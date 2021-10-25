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    • Magazin
    • 25.10.2021 13:00
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    • 25.10.2021 13:02
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    Barbaroslar'da gemiyi terk eden edene dedirten vedalar! Ayrılık kol gezecek devrim niteliğinde kararlar alındı

    Geçen ay ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki iki ünlü oyuncu hakkında ayrılık kararı alındı. TRT1'de büyük umutlarla başlayan Barbaroslar dizisinin total reyting sonuçlarına bakıldığında Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'dan hemen sonra geldiği görülüyor. Reytinglerin beklenenin biraz altında kalması nedeniyle yenilik kararları alındı. İlk başta senaristleri değişen diziye bu kez iki isim veda edecek. Es Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine Despina karakterini canlandıran Gülcan Arslan ve Zeynep karakterine hayat veren Melis Babadağ'ın veda edeceği öğrenildi.

    Barbaroslar’da gemiyi terk eden edene dedirten vedalar! Ayrılık kol gezecek devrim niteliğinde kararlar alındı

    Barbaroslar'da gemiyi terk eden edene dedirten vedalar yaşanacak. Ayrılık kol gezecek devrim niteliğinde kararlar alındı. Perşembe günleri seyircisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisiyle ilgili bazı değişikler yapılacak. İlk olarak senaristlerini değiştiren dizi reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'ın gerisinde kaldı. Hal böyle olunca yapım şirketi bazı yenilik kararları aldı. Bu doğrultuda ilk alınan kararlardan birisi de projenin hikayesinde değişikliğe gidilmesi oldu. Ayrıca diziden iki ismin vedası çok konuşulacak. Özellikle son günlerde Gülcan Arslan ve Melis Babadağ'ın vedası kulislerde konuşuluyor.

    AYRILIK KARARI ALINDI

    TRT1'in sevilen fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda iki ünlü oyuncu hakkında ayrılık kararı alındı. Karar izleyicileri şaşırtacak.

    TRT1'de büyük umutlarla başlayan Barbaroslar dizisinin total reyting sonuçlarına bakıldığında Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'dan hemen sonra geldiği görülüyor.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reytinglerin beklenenin biraz altında kalması nedeniyle yenilik kararları alındı. İlk başta senaristleri değişen diziye bu kez iki isim veda edecek.

        Es Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine Despina karakterini canlandıran Gülcan Arslan ve Zeynep karakterine hayat veren Melis Babadağ'ın veda edeceği öğrenildi.

        GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

        Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

        İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

        Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.

            İlk baş rolünü "Her Şeye Rağmen" dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

            2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır.

            2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.

            12 Ocak 2017'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.
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            Haberler Magazin Barbaroslar'da gemiyi terk eden edene dedirten vedalar! Ayrılık kol gezecek devrim niteliğinde kararlar alındı
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