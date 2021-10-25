Barbaroslar’da gemiyi terk eden edene dedirten vedalar! Ayrılık kol gezecek devrim niteliğinde kararlar alındı

Barbaroslar'da gemiyi terk eden edene dedirten vedalar yaşanacak. Ayrılık kol gezecek devrim niteliğinde kararlar alındı. Perşembe günleri seyircisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisiyle ilgili bazı değişikler yapılacak. İlk olarak senaristlerini değiştiren dizi reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'ın gerisinde kaldı. Hal böyle olunca yapım şirketi bazı yenilik kararları aldı. Bu doğrultuda ilk alınan kararlardan birisi de projenin hikayesinde değişikliğe gidilmesi oldu. Ayrıca diziden iki ismin vedası çok konuşulacak. Özellikle son günlerde Gülcan Arslan ve Melis Babadağ'ın vedası kulislerde konuşuluyor.

AYRILIK KARARI ALINDI

TRT1'in sevilen fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda iki ünlü oyuncu hakkında ayrılık kararı alındı. Karar izleyicileri şaşırtacak.